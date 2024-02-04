مابولولو يواصل الغياب عن الاتحاد السكندري أمام سيراميكا بسبب السفر لأنجولا

MENAFN - Youm7) يواصل الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري غيابه عن مباراة فريقه أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كان يرغب في تواجد اللاعب بهذه المباراة الصعبة.

ويسافر مابولولو رفقة منتخب أنجولا عائدا إلى بلاده بسبب تكريم منتخب الفهود من قبل وزير الرياضة الأنجولي بعد المستويات الطيبة التي قدمها خلال مشاركة في بطولة أمم إفريقيا، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من نيجيريا.

وأعلن نادي الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع شريف رضا ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الميكراتو الشتوي الحالي.

وينص تعاقد الاتحاد مع شريف رضا على استعارة اللاعب مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُجيد شريف رضا اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر فيس بوك، "الاتحاد السكندرى يُتمم إجراءات انتقال اللاعب شريف رضا من نادى سموحة على سبيل الإعارة، مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بنهاية هذا الموسم،

ويُجيد "شريف" اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية والمهارية، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد شريف رضا مع زعيم الثغر".

وجاء التعاقد مع شريف رضا في ظل رغبة طارق العشري المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى لزعيم الثغر بظهير أيمن.