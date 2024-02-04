الإسماعيلى يطلب ضم الغديرى لاعب شباب الزمالك

(MENAFN
- Youm7) تلقى السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بالزمالك ، عرضا من أحد الوكلاء للانتقال إلى نادى الإسماعيلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وتعاقد الزمالك مع السيد الغديرى فى يناير عام 2023، قادما من الجزيرة الإماراتي، ولعب لفريق
الشباب مواليد 2004.
وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: عمرو السيسى، وعبد الله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حسام، وكريم عبد الحق.
وانتقل محمد طارق إلى المصرى وحاتم سكر للإسماعيلى، عبدالله محمد لفيوتشر، ومحمد حسام بيسو للسكة الحديد، وكريم عبد الحق للترسانة، بينما لم تححد وجهة محمد حسام بيسو وأحمد عبد الرحيم إيشو.
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