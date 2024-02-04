Monday, 05 February 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسماعيلى يطلب ضم الغديرى لاعب شباب الزمالك

2/4/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بالزمالك ، عرضا من أحد الوكلاء للانتقال إلى نادى الإسماعيلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الزمالك مع السيد الغديرى فى يناير عام 2023، قادما من الجزيرة الإماراتي، ولعب لفريق
الشباب مواليد 2004.

وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: عمرو السيسى، وعبد الله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حسام، وكريم عبد الحق.

وانتقل محمد طارق إلى المصرى وحاتم سكر للإسماعيلى، عبدالله محمد لفيوتشر، ومحمد حسام بيسو للسكة الحديد، وكريم عبد الحق للترسانة، بينما لم تححد وجهة محمد حسام بيسو وأحمد عبد الرحيم إيشو.







MENAFN04022024000132011024ID1107808068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث