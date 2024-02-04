الإسماعيلى يطلب ضم الغديرى لاعب شباب الزمالك

MENAFN - Youm7) تلقى السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بالزمالك ، عرضا من أحد الوكلاء للانتقال إلى نادى الإسماعيلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الزمالك مع السيد الغديرى فى يناير عام 2023، قادما من الجزيرة الإماراتي، ولعب لفريق

الشباب مواليد 2004.

وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: عمرو السيسى، وعبد الله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حسام، وكريم عبد الحق.

وانتقل محمد طارق إلى المصرى وحاتم سكر للإسماعيلى، عبدالله محمد لفيوتشر، ومحمد حسام بيسو للسكة الحديد، وكريم عبد الحق للترسانة، بينما لم تححد وجهة محمد حسام بيسو وأحمد عبد الرحيم إيشو.