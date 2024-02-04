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الاتحاد السكندرى يجدد عقد ساليفو وبواتنج لمدة 3 مواسم

2/4/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Youm7) نجح مسئولو نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقود الثنائي الأجنبي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لمدة ثلاث سنوات قادمة، للاستمرار في صفوف زعيم الثغر.

جاء قرار تجديد عقود الثنائي ساليفو وبواتنج بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف زعيم الثغر، ويرغب في الحفاظ عليهما لأطول فترة ممكنة في قلعة الشاطبي.

على جانب آخر، يواصل الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، غيابه عن مباراة فريقه أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كان يرغب في تواجد اللاعب بهذه المباراة الصعبة.

ويسافر مابولولو رفقة منتخب أنجولا عائدا إلى بلاده؛ بسبب تكريم منتخب الفهود من قبل وزير الرياضة الأنجولي بعد المستويات الطيبة التي قدمها خلال مشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من نيجيريا.








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