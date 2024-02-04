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طارق العشرى يتصدر.. 6 كؤوس ذهبية لمدربى المربع الذهبى بكأس الرابطة.. إنفوجراف

2/4/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Youm7)
اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثالثة، بعد تأهل فرق، المصري، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.
وتأهل الاتحاد السكندري إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنبي في ربع النهائي بثنائية نظيفة، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وفاز سيراميكا على سموحة بثنائية نظيفة وأخيراً فاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش مع النادي المصري، على أن يواجه الاتحاد السكندري فريق سيراميكا حامل اللقب.
عبد الحميد بسيوني لقب واحد: كأس السوبر المصري نسخة 2020-2021 مع طلائع الجيش
علي ماهر لقب واحد: كأس الرابطة نسخة 2021-2022 مع فيوتشر
أيمن الرمادي لقب واحد:
كأس الرابطة نسخة 2022-2023 مع سيراميكا
طارق العشري 3 ألقاب: كأس مصر مع حرس الحدود مرتين في مواسم ( 2008-2009، 2009-2010) وكأس السوبر المصري مع حرس الحدود موسم 2008-2009.



مدربى كاس الرابطة








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