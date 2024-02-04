ودية الأهلى مع سموحة تحدد موقف الشباب من الاستمرار مع الفريق الأول

(MENAFN
- Youm7) يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
ودية سموحة غدا في إشراك اللاعبين الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول، لتحديد موقفهم من الاستمرار في تدريبات الفريق الأول أو نزولهم إلى فرق الشباب بقطاع الناشئين، بعد عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في المران الجماعي.
وحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية بدءا من بعد غد الثلاثاء.
ويرغب كولر في تقييم مستوى اللاعبين الشباب في ودية سموحة لاختيار من يستمر منهم في التدرب مع الفريق الأول ومن يعود للتدرب مع فريقه في قطاع الناشئين.
وقال
خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر غد، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غد، في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.
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