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ودية الأهلى مع سموحة تحدد موقف الشباب من الاستمرار مع الفريق الأول

2/4/2024 2:29:14 PM
(MENAFN- Youm7) يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
ودية سموحة غدا في إشراك اللاعبين الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول، لتحديد موقفهم من الاستمرار في تدريبات الفريق الأول أو نزولهم إلى فرق الشباب بقطاع الناشئين، بعد عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في المران الجماعي.

وحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية بدءا من بعد غد الثلاثاء.

ويرغب كولر في تقييم مستوى اللاعبين الشباب في ودية سموحة لاختيار من يستمر منهم في التدرب مع الفريق الأول ومن يعود للتدرب مع فريقه في قطاع الناشئين.

وقال
خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر غد، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غد، في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.







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