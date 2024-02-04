(الدفاع) الكويتية: تمرين (المدافع المتأهب 24) يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات والوحدات المشاركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد إن تمرين (المدافع المتأهب 24) الذي تنفذه حاليا القوة البحرية بمشاركة خفر السواحل وقوات من دول مجلس التعاون الخليجي والبحرية الأمريكية والبريطانية يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة.
وذكر المتحدث باسم (الدفاع) العقيد الركن حمد الصقر في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم الإعلامي للتمرين إن (المدافع المتأهب 24) يعد أحد التمارين الفعالة ويعقد دوريا مبينا أنه بدأ في 28 يناير الماضي ويستمر حتى السابع من فبراير الجاري متضمنا تدريبات على عمليات نوعية ضاربة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون بين المشاركين.
وأوضح أن التمرين ينفذ في قاعدة محمد الأحمد البحرية وميدان الرماية البحري ومعسكر بيورينغ وجزيرة فيلكا.
وأفاد بأن من العمليات النوعية الضاربة في التمرين "إجراء غارة برمائية متعددة الأطراف مكونة من قوات خاصة مختلطة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون من أجل زيادة القدرة المشتركة وقابلية العمل البيني بين المشاركين".
من جانبه قال مدير التمرين العميد جنرال ماثيو ريد قائد (قوة الواجب 51) من لواء المشاة البحري الأمريكي إنه "تمرين رائع بين الولايات المتحدة ودولة الكويت والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مع مراقبين من جميع أنحاء دول الخليج".
وأضاف ريد أنه "تمرين فريد متعدد الجنسيات والصنوف يظهر الجهود الموحدة وهو مخصص للسلام والأمن في المنطقة" معربا عن فخره وكل بحار وفرد مشاة بحري بالمشاركة في فعالياته.
من جهته قال مساعد مدير التمرين العميد الركن بحري في الجيش الكويتي محمد العريفي إن "هذا التمرين البحري المشترك يترجم التعاون والالتزام بين القوات المشاركة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع حلفائها من الدول الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".
وأضاف العريفي أن "تمرين المدافع المتأهب فرصة فريدة لرفع مستوى التكامل والتعاون بين الدول المشاركة مما يعزز القدرة الجماعية على التعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة في المنطقة".
وتشارك في التمرين وحدات من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل والقوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية البريطانية والمشاة البحرية الأمريكية ومراقبين من دول مجلس التعاون. (النهاية)
ع ح ك / م ص ع
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