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(الدفاع) الكويتية: تمرين (المدافع المتأهب 24) يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات والوحدات المشاركة

2/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد إن تمرين (المدافع المتأهب 24) الذي تنفذه حاليا القوة البحرية بمشاركة خفر السواحل وقوات من دول مجلس التعاون الخليجي والبحرية الأمريكية والبريطانية يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة.
وذكر المتحدث باسم (الدفاع) العقيد الركن حمد الصقر في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم الإعلامي للتمرين إن (المدافع المتأهب 24) يعد أحد التمارين الفعالة ويعقد دوريا مبينا أنه بدأ في 28 يناير الماضي ويستمر حتى السابع من فبراير الجاري متضمنا تدريبات على عمليات نوعية ضاربة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون بين المشاركين.
وأوضح أن التمرين ينفذ في قاعدة محمد الأحمد البحرية وميدان الرماية البحري ومعسكر بيورينغ وجزيرة فيلكا.
وأفاد بأن من العمليات النوعية الضاربة في التمرين "إجراء غارة برمائية متعددة الأطراف مكونة من قوات خاصة مختلطة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون من أجل زيادة القدرة المشتركة وقابلية العمل البيني بين المشاركين".
من جانبه قال مدير التمرين العميد جنرال ماثيو ريد قائد (قوة الواجب 51) من لواء المشاة البحري الأمريكي إنه "تمرين رائع بين الولايات المتحدة ودولة الكويت والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مع مراقبين من جميع أنحاء دول الخليج".
وأضاف ريد أنه "تمرين فريد متعدد الجنسيات والصنوف يظهر الجهود الموحدة وهو مخصص للسلام والأمن في المنطقة" معربا عن فخره وكل بحار وفرد مشاة بحري بالمشاركة في فعالياته.
من جهته قال مساعد مدير التمرين العميد الركن بحري في الجيش الكويتي محمد العريفي إن "هذا التمرين البحري المشترك يترجم التعاون والالتزام بين القوات المشاركة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع حلفائها من الدول الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".
وأضاف العريفي أن "تمرين المدافع المتأهب فرصة فريدة لرفع مستوى التكامل والتعاون بين الدول المشاركة مما يعزز القدرة الجماعية على التعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة في المنطقة".
وتشارك في التمرين وحدات من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل والقوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية البريطانية والمشاة البحرية الأمريكية ومراقبين من دول مجلس التعاون. (النهاية)

ع ح ك / م ص ع


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