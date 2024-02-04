رئيس الوزراء المصري يؤكد اهتمام بلاده بالتعاون مع السعودية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 2 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع مدبولي مع وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري.
وأكد البيان اهتمام مصر بالعمل مع مختلف الأشقاء العرب اتجاه كافة الملفات بما يضمن وحدة الصف في مواجهة أية أزمات.
وأشار مدبولي الى أهمية توحيد الرؤى والتوجهات بين القاهرة والرياض بما يخدم مصالح البلدين المشتركة بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفا رئيسيا لمصر وكذا مختلف الاشقاء العرب.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام وكل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السعودي في مجال الإعلام والتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين.
وأعرب عن الأمل في أن يشهد التعاون المصري السعودي تطورا خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات لاسيما في المجال الاعلامي بالنظر الى اهمية تبادل الخبرات الاعلامية لكلا البلدين.
من جانبه أكد وزير الإعلام السعودي دور الإعلام في التعبير عن قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية مشيرا إلى اللقاءات التي جمعته اليوم مع عدد من الإعلاميين المصريين وتم خلالها التوافق على أهمية "وضع خارطة طريق بشأن هذه الملفات".
وأشار الدوسري إلى متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية وما تشهده من توافق ازاء مختلف الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين موضحا أهمية دور الإعلام في التعبير عما يربط البلدين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على كافة الأصعدة.
وأشار إلى التوجيهات المستمرة من قبل كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون مع مصر في مجال الإعلام ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي بين البلدين من "تميز وتوافق". (النهاية)
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