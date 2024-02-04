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رئيس الوزراء المصري يؤكد اهتمام بلاده بالتعاون مع السعودية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين

2/4/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 2 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع مدبولي مع وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري.
وأكد البيان اهتمام مصر بالعمل مع مختلف الأشقاء العرب اتجاه كافة الملفات بما يضمن وحدة الصف في مواجهة أية أزمات.
وأشار مدبولي الى أهمية توحيد الرؤى والتوجهات بين القاهرة والرياض بما يخدم مصالح البلدين المشتركة بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفا رئيسيا لمصر وكذا مختلف الاشقاء العرب.
وأوضح أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام وكل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السعودي في مجال الإعلام والتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين.
وأعرب عن الأمل في أن يشهد التعاون المصري السعودي تطورا خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات لاسيما في المجال الاعلامي بالنظر الى اهمية تبادل الخبرات الاعلامية لكلا البلدين.
من جانبه أكد وزير الإعلام السعودي دور الإعلام في التعبير عن قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية مشيرا إلى اللقاءات التي جمعته اليوم مع عدد من الإعلاميين المصريين وتم خلالها التوافق على أهمية "وضع خارطة طريق بشأن هذه الملفات".
وأشار الدوسري إلى متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية وما تشهده من توافق ازاء مختلف الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين موضحا أهمية دور الإعلام في التعبير عما يربط البلدين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على كافة الأصعدة.
وأشار إلى التوجيهات المستمرة من قبل كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون مع مصر في مجال الإعلام ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي بين البلدين من "تميز وتوافق". (النهاية)

ع ف ف / م ع ح ع




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