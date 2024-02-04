الكويت تحقق 3 ميداليات متنوعة في ختام بطولة كأس العرب للتايكوندو بالإمارات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن أبوظبي - 4 - 2 (كونا) -- حصدت دولة الكويت ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) في لعبة التايكوندو فئة الأشبال في ختام بطولة كأس العرب التي أقيمت اليوم الأحد في إمارة (الفجيرة) بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من 22 دولة عربية.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة التايكواندو هاني المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة التتويج بالميداليات إن لاعبي المنتخب مصعب المسعودي حقق الميدالية الذهبية تحت طول 160 سم واللاعب وليد المطيري الميدالية الفضية تحت طول 160 سم فيما حقق لاعب المنتخب حسين شموه الميدالية البرونزية تحت طول 172 سم عن فئة الأشبال.
وأشاد المرشاد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو بأداء الفريق الكويتي وبذل اللاعبين جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتائج المشرفة معربا عن فخره واعتزازه بتمثيل الكويت في المنافسات الرياضية الدولية بمثل هذا الإتقان والتفاني.
وأكد أهمية دعم المواهب الشابة وتقديم الدعم الكامل للرياضيين الواعدين في الكويت مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للعمل الجماعي والتحضير الكامل الذي يقوم به الاتحاد الكويتي للتايكواندو.
وأفاد بأن المشاركة في البطولات الرياضية الدولية تعتبر خطوة أساسية في رفع رصيد اللاعبين في النقاط وتأهيلهم للمشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية في باريس 2024 علاوة على تمكين للرياضيين من تحقيق النقاط اللازمة وتعزيز فرصهم في التأهل.
وأشار إلى أن هذه البطولات تؤدي دورا مهما كذلك في تطوير مهارات اللاعبين وتجربتهم في المنافسة على المستوى الدولي مما يساعدهم على بناء الخبرة والثقة اللازمة للتألق مؤكدا حرص الاتحاد على صقل مواهب اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الرياضية. (النهاية) س خ م / م م ج
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