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الكويت تحقق 3 ميداليات متنوعة في ختام بطولة كأس العرب للتايكوندو بالإمارات

2/4/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن أبوظبي - 4 - 2 (كونا) -- حصدت دولة الكويت ثلاث ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) في لعبة التايكوندو فئة الأشبال في ختام بطولة كأس العرب التي أقيمت اليوم الأحد في إمارة (الفجيرة) بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من 22 دولة عربية.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة التايكواندو هاني المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة التتويج بالميداليات إن لاعبي المنتخب مصعب المسعودي حقق الميدالية الذهبية تحت طول 160 سم واللاعب وليد المطيري الميدالية الفضية تحت طول 160 سم فيما حقق لاعب المنتخب حسين شموه الميدالية البرونزية تحت طول 172 سم عن فئة الأشبال.
وأشاد المرشاد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتايكواندو بأداء الفريق الكويتي وبذل اللاعبين جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتائج المشرفة معربا عن فخره واعتزازه بتمثيل الكويت في المنافسات الرياضية الدولية بمثل هذا الإتقان والتفاني.
وأكد أهمية دعم المواهب الشابة وتقديم الدعم الكامل للرياضيين الواعدين في الكويت مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للعمل الجماعي والتحضير الكامل الذي يقوم به الاتحاد الكويتي للتايكواندو.
وأفاد بأن المشاركة في البطولات الرياضية الدولية تعتبر خطوة أساسية في رفع رصيد اللاعبين في النقاط وتأهيلهم للمشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية في باريس 2024 علاوة على تمكين للرياضيين من تحقيق النقاط اللازمة وتعزيز فرصهم في التأهل.
وأشار إلى أن هذه البطولات تؤدي دورا مهما كذلك في تطوير مهارات اللاعبين وتجربتهم في المنافسة على المستوى الدولي مما يساعدهم على بناء الخبرة والثقة اللازمة للتألق مؤكدا حرص الاتحاد على صقل مواهب اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الرياضية. (النهاية) س خ م / م م ج

MENAFN04022024000071011013ID1107808062

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