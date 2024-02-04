(الاتحاد) يهزم (الفيصلي) برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 2 (كونا) -- حقق فريق (الاتحاد) اليوم الأحد فوزا كبيرا على نظيره (الفيصلي) برباعية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وافتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير (فيصل بن فهد) بالرياض من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.
وفي الشوط الثاني عزز الفرنسي نجولو كانتي تقدم الاتحاد بهدف ثاني جاء بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54 فيما أضاف الهدفين الثالث والرابع اللاعب المصري أحمد حجازي في الدقيقتين 68 و80.
وبهذا الفوز يتأهل الاتحاد الى الدور نصف النهائي من البطولة ليحجز رابع المقاعد برفقة أندية (الخليج) و(النصر) و(الهلال) الذين تأهلوا في ديسمبر الماضي.
وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حددت موعد لعب مباريات دور ربع نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر الماضي فيما اجلت مواجهة (الاتحاد) و(الفيصلي) الى فبراير الحالي نظرا لارتباط (الاتحاد) ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 التي جرت منافساتها بين 12 و22 ديسمبر الماضي في مدينة جدة. (النهاية)
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