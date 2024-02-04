Monday, 05 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الاتحاد) يهزم (الفيصلي) برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

2/4/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 2 (كونا) -- حقق فريق (الاتحاد) اليوم الأحد فوزا كبيرا على نظيره (الفيصلي) برباعية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
وافتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير (فيصل بن فهد) بالرياض من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.
وفي الشوط الثاني عزز الفرنسي نجولو كانتي تقدم الاتحاد بهدف ثاني جاء بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54 فيما أضاف الهدفين الثالث والرابع اللاعب المصري أحمد حجازي في الدقيقتين 68 و80.
وبهذا الفوز يتأهل الاتحاد الى الدور نصف النهائي من البطولة ليحجز رابع المقاعد برفقة أندية (الخليج) و(النصر) و(الهلال) الذين تأهلوا في ديسمبر الماضي.
وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حددت موعد لعب مباريات دور ربع نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر الماضي فيما اجلت مواجهة (الاتحاد) و(الفيصلي) الى فبراير الحالي نظرا لارتباط (الاتحاد) ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 التي جرت منافساتها بين 12 و22 ديسمبر الماضي في مدينة جدة. (النهاية)

ف ن / ر س



MENAFN04022024000071011013ID1107808061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث