قطر تستضيف المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 4 - 2 (كونا) -- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل السابع من فبراير الجاري أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي يستمر لمدة يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
ويناقش المنتدى الذي تشرف على تنظيمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.
كما يناقش المشاركون عددا من القضايا والموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كذلك محاور نقاشية حول التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
ويمثل المنتدى فرصة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي.
ومن المقرر رفع مخرجات المنتدى وتوصياته بشأن الموضوعات محل النقاش إلى القمة العربية المقبلة. (النهاية)
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