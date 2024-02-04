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قطر تستضيف المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية الأربعاء المقبل

2/4/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 4 - 2 (كونا) -- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء المقبل السابع من فبراير الجاري أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي يستمر لمدة يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.
ويناقش المنتدى الذي تشرف على تنظيمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.
كما يناقش المشاركون عددا من القضايا والموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كذلك محاور نقاشية حول التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية وضمان العيش باستقلالية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية.
ويمثل المنتدى فرصة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي.
ومن المقرر رفع مخرجات المنتدى وتوصياته بشأن الموضوعات محل النقاش إلى القمة العربية المقبلة. (النهاية)

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