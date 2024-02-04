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وزير الزراعة السعودي: 666ر266 مليون دولار حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية

2/4/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 4 - 2 (كونا) -- قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي الهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الأحد إن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في البنى التحتية والأبحاث والتوطين في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال (نحو 666ر266 مليون دولار).
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المعرض السعودي الدولي ال 3 للثروة السمكية الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 35 دولة وأكثر من 120 شركة عالميك ومحلية.
وأوضح الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة و بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع مشيرا إلى أن النمو السكاني المتزايد والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي الدكتور علي الشيخي أن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية وتطوير الاستزراع المائي وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية و التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.
وشهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم و توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك كما تم التوقيع وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي ( نقوا) لتسويق منتجات الاستزراع المائي.(النهاية)

ع ش /ه س ص



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