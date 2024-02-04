وزير الزراعة السعودي: 666ر266 مليون دولار حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 4 - 2 (كونا) -- قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي الهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الأحد إن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في البنى التحتية والأبحاث والتوطين في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال (نحو 666ر266 مليون دولار).
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المعرض السعودي الدولي ال 3 للثروة السمكية الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 35 دولة وأكثر من 120 شركة عالميك ومحلية.
وأوضح الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة و بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع مشيرا إلى أن النمو السكاني المتزايد والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودي الدكتور علي الشيخي أن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية وتطوير الاستزراع المائي وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية و التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.
وشهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم و توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك كما تم التوقيع وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي ( نقوا) لتسويق منتجات الاستزراع المائي.(النهاية)
ع ش /ه س ص
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