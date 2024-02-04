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الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مستوطنة ومواقع تابعة له

2/4/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 2 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت بلدات جنوبي لبنان وإن "المقاومة" استهدفت مبنيين اثنين في مستوطنة ومواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت سلسة غارات على بلدتي (ميس الجبل) و(بليدا).
وأضافت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدتي (كفركلا) و(بليدا) واطراف بلدات (طيرحرفا) و(شيحين) و(الجبين) و(الضهيرة) و(العديسة) و(حولا) و(مجدلزون).
وأشارت إلى أن القصف المدفعي لجيش الاحتلال استهدف (تلة العويضة) والمنطقة الواقعة بين بلدتي (حولا) و(مركبا) و(وادي البياض) و(وادي السلوقي) و(مطل الجبل) في بلدة (الخيام). وعلى صعيد متصل نقلت الوكالة بيانا عن "المقاومة" قالت فيه إن اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي. واضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت مبنيين في مستوطنة (المنارة) التابعة للاحتلال بالأسلحة المناسبة واصابتهما مباشرة.
وذكرت "المقاومة" ان عناصرها استهدفوا موقعي (رويسات العلم) و(زبدين) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وموقع (المرج) وتجمعا لجنود الإحتلال في موقع (العباد) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية) ك ب ش / م ع ح ع

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