الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة تستهدف مستوطنة ومواقع تابعة له

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 2 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت بلدات جنوبي لبنان وإن "المقاومة" استهدفت مبنيين اثنين في مستوطنة ومواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت سلسة غارات على بلدتي (ميس الجبل) و(بليدا).
وأضافت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدتي (كفركلا) و(بليدا) واطراف بلدات (طيرحرفا) و(شيحين) و(الجبين) و(الضهيرة) و(العديسة) و(حولا) و(مجدلزون).
وأشارت إلى أن القصف المدفعي لجيش الاحتلال استهدف (تلة العويضة) والمنطقة الواقعة بين بلدتي (حولا) و(مركبا) و(وادي البياض) و(وادي السلوقي) و(مطل الجبل) في بلدة (الخيام). وعلى صعيد متصل نقلت الوكالة بيانا عن "المقاومة" قالت فيه إن اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي. واضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت مبنيين في مستوطنة (المنارة) التابعة للاحتلال بالأسلحة المناسبة واصابتهما مباشرة.
وذكرت "المقاومة" ان عناصرها استهدفوا موقعي (رويسات العلم) و(زبدين) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة وموقع (المرج) وتجمعا لجنود الإحتلال في موقع (العباد) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية) ك ب ش / م ع ح ع
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