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الاتحاد الكويتي لكرة اليد يكرم لاعبي المنتخبين الأول والناشئين بعد إنجازاتهم القارية والإقليمية

2/4/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- أقام الاتحاد الكويتي لكرة اليد اليوم الأحد حفل تكريم للاعبي المنتخب الأول للعبة بعد تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم (2025) المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج ولاعبي منتخب الناشئين بعد إحرازهم الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي استضافتها تونس في شهر سبتمبر الماضي.
ومنح (الاتحاد) كل لاعب في المنتخب الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري مكافأة مالية قدرها ألف دينار كويتي (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) في حين منح لاعبي منتخب الناشئين وجهازيه الفني والإداري مكافأة قدرها 200 دينار (نحو 650 دولارا أمريكيا).
وقال أمين السر المساعد بالاتحاد عبدالله الذياب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم "كان ضمن خطة الاتحاد التي وضعت عام 2021" مبينا أن "الاتحاد وضع خطتين (قصيرة المدى) وهي التأهل إلى كأس العالم من بوابة بطولة كأس آسيا و(طويلة المدى) وهي المنافسة على لقب كأس آسيا عام 2026".
وأشاد الذياب بمجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري نظير ما قدموه ليخرج المنتخب بالمستوى الرائع والتأهل إلى المونديال كما أشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة في هذا الصدد.
من جهته قال مساعد مدرب منتخب الناشئين حسين الحبيب في تصريح مماثل إن تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة العربية يعد استعدادا قويا لبطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام في شهر يونيو المقبل بإيران.
وأضاف الحبيب أن منتخب الناشئين بدأ تجمعه استعدادا لبطولة آسيا منذ الصيف الماضي بإقامة معسكر تدريبي في مونتنيغرو تخللته مباريات ودية للاحتكاك والاستفادة من الفرق.
وأوضح أن البطولة العربية كانت ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا حيث قدم بها المنتخب أداء رائعا توج بالميدالية البرونزية ودورة الألعاب الخليجية للناشئين التي ستقام في شهر أبريل بإمارة الشارقة الإماراتية.
وأعرب عن الأمل في إبراز عدد من اللاعبين الناشئين وتطوير إمكانياتهم وصقل مواهبهم ليستطيعوا اللعب ضمن المنتخب الأول مستقبلا.
وحقق منتخب الكويت الأول لكرة اليد إنجازا بتأهله إلى كأس العالم عندما أحرز المركز الرابع في بطولة كأس آسيا.
وفاز منتخب الناشئين بالميدالية البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت في تونس شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)

س ع د / ع ع ح


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