الاتحاد الكويتي لكرة اليد يكرم لاعبي المنتخبين الأول والناشئين بعد إنجازاتهم القارية والإقليمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- أقام الاتحاد الكويتي لكرة اليد اليوم الأحد حفل تكريم للاعبي المنتخب الأول للعبة بعد تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم (2025) المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج ولاعبي منتخب الناشئين بعد إحرازهم الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي استضافتها تونس في شهر سبتمبر الماضي.
ومنح (الاتحاد) كل لاعب في المنتخب الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري مكافأة مالية قدرها ألف دينار كويتي (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) في حين منح لاعبي منتخب الناشئين وجهازيه الفني والإداري مكافأة قدرها 200 دينار (نحو 650 دولارا أمريكيا).
وقال أمين السر المساعد بالاتحاد عبدالله الذياب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم "كان ضمن خطة الاتحاد التي وضعت عام 2021" مبينا أن "الاتحاد وضع خطتين (قصيرة المدى) وهي التأهل إلى كأس العالم من بوابة بطولة كأس آسيا و(طويلة المدى) وهي المنافسة على لقب كأس آسيا عام 2026".
وأشاد الذياب بمجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري نظير ما قدموه ليخرج المنتخب بالمستوى الرائع والتأهل إلى المونديال كما أشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة في هذا الصدد.
من جهته قال مساعد مدرب منتخب الناشئين حسين الحبيب في تصريح مماثل إن تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة العربية يعد استعدادا قويا لبطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام في شهر يونيو المقبل بإيران.
وأضاف الحبيب أن منتخب الناشئين بدأ تجمعه استعدادا لبطولة آسيا منذ الصيف الماضي بإقامة معسكر تدريبي في مونتنيغرو تخللته مباريات ودية للاحتكاك والاستفادة من الفرق.
وأوضح أن البطولة العربية كانت ضمن خطة الإعداد لكأس آسيا حيث قدم بها المنتخب أداء رائعا توج بالميدالية البرونزية ودورة الألعاب الخليجية للناشئين التي ستقام في شهر أبريل بإمارة الشارقة الإماراتية.
وأعرب عن الأمل في إبراز عدد من اللاعبين الناشئين وتطوير إمكانياتهم وصقل مواهبهم ليستطيعوا اللعب ضمن المنتخب الأول مستقبلا.
وحقق منتخب الكويت الأول لكرة اليد إنجازا بتأهله إلى كأس العالم عندما أحرز المركز الرابع في بطولة كأس آسيا.
وفاز منتخب الناشئين بالميدالية البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت في تونس شهر سبتمبر الماضي. (النهاية)
س ع د / ع ع ح
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