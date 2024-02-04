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المبعوث الأممي لليمن يؤكد ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار

2/4/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 2 (كونا) -- أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأحد ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن والحفاظ على بيئة مواتية للحوار وإطلاق عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه في ختام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وكبار المسؤولين والدبلوماسيين لبحث التصعيد الأخير في البحر الأحمر وباب المندب وتداعياتها على جهود إحلال السلام في اليمن.
ووفق البيان استعرض غروندبرغ مع المسؤولين الإيرانيين سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء في اليمن من خلال الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن" مضيفا بأن هناك الكثير من القضايا لا تزال على المحك بالنسبة ل 30 مليون يمني".
وأشار إلى ضرورة خفض التوترات على المستوى الإقليمي ومنع الارتداد لدائرة العنف التي عانى منها اليمن حتى الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين واستئناف عملية سياسية مملوكة لليمنيين برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN04022024000071011013ID1107808056

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