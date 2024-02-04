المبعوث الأممي لليمن يؤكد ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 2 (كونا) -- أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأحد ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى اليمن والحفاظ على بيئة مواتية للحوار وإطلاق عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه في ختام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وكبار المسؤولين والدبلوماسيين لبحث التصعيد الأخير في البحر الأحمر وباب المندب وتداعياتها على جهود إحلال السلام في اليمن.
ووفق البيان استعرض غروندبرغ مع المسؤولين الإيرانيين سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء في اليمن من خلال الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال "يشجعني الدعم الإقليمي المستمر لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن" مضيفا بأن هناك الكثير من القضايا لا تزال على المحك بالنسبة ل 30 مليون يمني".
وأشار إلى ضرورة خفض التوترات على المستوى الإقليمي ومنع الارتداد لدائرة العنف التي عانى منها اليمن حتى الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي يلبي تطلعات اليمنيين واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين واستئناف عملية سياسية مملوكة لليمنيين برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)
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