Monday, 05 February 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التجارة يشكل لجنة انتقالية تتولى اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس جديد

2/4/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الأحد قرارين وزاريين يتم بموجبهما "تشكيل لجنة انتقالية تتولى كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد" و "تفويض الدكتور محمد حسين الفيلي برئاستها".
وقالت (التجارة) في بيان إنه بموجب القرار الوزاري الأول رقم (24) لسنة 2024 وبعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت تشكل لجنة انتقالية للقيام بأعمال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام للهيئة العامة للصناعة وسالم الرشيدي وعبدالله العفاسي وخالد الدويخ.
ووفق القرار تتولى اللجنة كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد على أن تقوم باستلام مقرات الغرفة وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخ صدور القرار.
وبحسب القرار تتولى اللجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت المشار إليه وعرضها على الوزير للموافقة عليها وتتولى اللجنة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير العمل في الغرفة.
وبموجب القرار تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأفادت (التجارة) بأنه بموجب القرار الوزاري الثاني الذي حمل الرقم 25 لسنة 2024 فقد نص في مادته الأولى على أن يفوض الدكتور محمد حسين الفيلي برئاسة اللجنة الانتقالية التي تتولى كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2024 المشار إليها آنفا وطبقا لنص المادة رقم 38 من القانون رقم 112 لسنة 2023 المشار إليه أيضا.
ونص القرار سالف الذكر في مادته الثانية "على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". (النهاية)


ع ع م / م ص ع


MENAFN04022024000071011013ID1107808055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث