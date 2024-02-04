وزير التجارة يشكل لجنة انتقالية تتولى اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس جديد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 2 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الأحد قرارين وزاريين يتم بموجبهما "تشكيل لجنة انتقالية تتولى كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد" و "تفويض الدكتور محمد حسين الفيلي برئاستها".
وقالت (التجارة) في بيان إنه بموجب القرار الوزاري الأول رقم (24) لسنة 2024 وبعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت تشكل لجنة انتقالية للقيام بأعمال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام للهيئة العامة للصناعة وسالم الرشيدي وعبدالله العفاسي وخالد الدويخ.
ووفق القرار تتولى اللجنة كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد على أن تقوم باستلام مقرات الغرفة وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخ صدور القرار.
وبحسب القرار تتولى اللجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت المشار إليه وعرضها على الوزير للموافقة عليها وتتولى اللجنة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير العمل في الغرفة.
وبموجب القرار تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحضور وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأفادت (التجارة) بأنه بموجب القرار الوزاري الثاني الذي حمل الرقم 25 لسنة 2024 فقد نص في مادته الأولى على أن يفوض الدكتور محمد حسين الفيلي برئاسة اللجنة الانتقالية التي تتولى كافة اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2024 المشار إليها آنفا وطبقا لنص المادة رقم 38 من القانون رقم 112 لسنة 2023 المشار إليه أيضا.
ونص القرار سالف الذكر في مادته الثانية "على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". (النهاية)
ع ع م / م ص ع
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