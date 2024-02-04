أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يستقبلون مصطفى كامل بحفاوة شديدة

استقبل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وجميع العاملين، الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بكل حب وترحاب شديد وبالزغاريد، داخل مقر النقابة، ودل على حبهم وتقديرهم له، مرددين قائلاً: يا مصطفى يا مصطفى كلنا بنحبك يا مصطفى، ونورت مكانك وكلنا في ضهرك ولابد من استمرار مسيرة النجاح وتقديم الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

وتراجع الفنان مصطفى كامل عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وعاد اليوم الأحد لممارسة مهامه مرة أخرى، بعد أن لوح كامل بالاستقاله قبل أسبوعين، إلا أن أعضاء مجلس الإدارة دعموه في أداء مهامه وأقنعوه بالاثناء عن قراره من أجل استكمال مسيرته فى خدمة النقابة والعاملين بها.

وحرص مؤخرا مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية على زيارة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في منزله يطالبونه بالرجوع عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، الذى ألمح به مؤخرًا، وأحضروا له تورتة، والتقى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أعضاء النقابة، حيث أعرب عن استيائه الشديد، وأكد أنه يتعرض للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه.

وأجرى مصطفى كامل لقاءً مع الزميل علي الكشوطي في "تليفزيون اليوم السابع" وقال خلاله:"أنني قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام "الله" سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمدلله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات.

وأوضح مصطفى كامل:" أننا قد إستلمت نقابة الموسيقيين وكان معاش الموسيقي مبلغ 1035 جنية، والمعاش زاد بعد أن توليت المنصب بعام ليصبح 1556 جنية، وقد أعلنت أكثر من مرة، أن هذا المبلغ لا يُرضيني بالشكل الكافي، لأنني أطمح في زيادته أكثر من ذلك بكثير.



