معلومات لا تعرفها عن الدكتور الراحل علاء عبد العزيز أستاذ الدراما

MENAFN - Youm7) رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكيديمة الفنون، وهو ما تسبب في حزن الكثير داخل الوسط الفني، حيث كان يتمتع بالسيرة الطيبة، وحرص وقتها الدكتور أشرف زكى على مرافقة جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بكفر الشيخ، ونرصد أبرز معلومات الدكتور علاء عبد العزيز.

- هو مؤلف مسرحي مصري واستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون

- حصل على الدكتوراه في الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة

- شغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

- تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020

- كان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك" التي أطلقها المخرج عادل حسان

- قدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح

- له عدة مسرحيات تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية

- أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيس بوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.