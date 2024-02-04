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رئيس القومى للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الدكتور علاء عبد العزيز

2/4/2024 2:28:06 PM
(MENAFN- Youm7) نعى الفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، "رحم الله الفقيد الصديق الغالي، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.



ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيسبوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .



وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى غدٍ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.



يشار إلى أن الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حصل على الدكتوراه فى الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، له العديد من النصوص المسرحية منها "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج"، بالاضافة إلى العشرات من الدراسات والمقالات النقدية، كما شغل "عبد العزيز " العديد من المناصب منها رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
عام 2020.
















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