شركة Ds+ تروج لمسلسل مليحة بصورة الكلاك استعدادا لعرضه فى رمضان 2024

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- Youm7) روجت شركة DS+ لمسلسل "مليحة " بطولة النجم دياب المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، حيث شاركت شركة الإنتاج صورة من كلاك تصوير المسلسل لتشويق عشاق الدراما لهذا العمل المميز.
مليحة
ووقع اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النجم دياب ليقدم بطولة مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.
وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .
يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.
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