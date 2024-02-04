شركة Ds+ تروج لمسلسل مليحة بصورة الكلاك استعدادا لعرضه فى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) روجت شركة DS+ لمسلسل "مليحة " بطولة النجم دياب المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، حيث شاركت شركة الإنتاج صورة من كلاك تصوير المسلسل لتشويق عشاق الدراما لهذا العمل المميز.

مليحة

ووقع اختيار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النجم دياب ليقدم بطولة مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.