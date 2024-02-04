أميرات ويلز.. خاتم تبلغ قيمته 390 ألف جنيه إسترلينى.. من ديانا لـ كيت

(MENAFN
- Youm7) كيت ميدلتون على الرغم من كونها أميرة وأحد أفراد العائلة المالكة، إلا أنها دائما ما ترتدي خاتم زواج واحد وتظهر به في جميع الأحداث الرسمية والعطلات، وتحافظ على الظهور به واعتباره إرثًا تاريخيًا وفقًا لما ذكره موقع
holle"" خاتمها، وهو ذاته خاتم حماتها الأميرة ديانا الراحلة، لتظهر من خلاله، فكم هي على اتصال دائما بالمقتنيات التراثية والتقليد الملكي؟
خاتم زواج الأميرة كيت
ترتدي كيت الخاتم منذ حفل خطوبتها ثم زواجها من عام 2010 وإلى الآن دون تغير فيه، لا تقوم بأي شيء من قبل خبراء المجوهرات سوى تنظيفه باستمرار لاستعادة لمعانه، وكشفوا بأنها لم تقوم بطلب أي تعديل في الخاتم، ويتميز الخاتم بوجود جوهرة من الياقوت محاطة بـ14 ماسة سوليتر من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وتقدر قيمة الخاتم بـ390 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي جعل زوجها الأمير ويليام يحافظ عليه حين اضطر حمله لمدة 3 أسابيع معه حيث قال مؤخرا: "إذا اختفى هذا الخاتم سيواجه الكثير من المشاكل".
الأميرة كيت والأمير وويليام
ووفقا للتقاليد الملكية، تم صنع الخاتم من منجم كلوجاو سانت ديفيد في شمال ويلز، وهو ذاته المنجم الذي صنع للملكة إليزابيث الثانية الراحلة والملكة كاميلا والأميرة آن.
ارتداء خاتم الأميرة ديانا
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