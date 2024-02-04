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أميرات ويلز.. خاتم تبلغ قيمته 390 ألف جنيه إسترلينى.. من ديانا لـ كيت

2/4/2024 2:28:03 PM
(MENAFN- Youm7) كيت ميدلتون على الرغم من كونها أميرة وأحد أفراد العائلة المالكة، إلا أنها دائما ما ترتدي خاتم زواج واحد وتظهر به في جميع الأحداث الرسمية والعطلات، وتحافظ على الظهور به واعتباره إرثًا تاريخيًا وفقًا لما ذكره موقع
holle"" خاتمها، وهو ذاته خاتم حماتها الأميرة ديانا الراحلة، لتظهر من خلاله، فكم هي على اتصال دائما بالمقتنيات التراثية والتقليد الملكي؟


خاتم زواج الأميرة كيت

ترتدي كيت الخاتم منذ حفل خطوبتها ثم زواجها من عام 2010 وإلى الآن دون تغير فيه، لا تقوم بأي شيء من قبل خبراء المجوهرات سوى تنظيفه باستمرار لاستعادة لمعانه، وكشفوا بأنها لم تقوم بطلب أي تعديل في الخاتم، ويتميز الخاتم بوجود جوهرة من الياقوت محاطة بـ14 ماسة سوليتر من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وتقدر قيمة الخاتم بـ390 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي جعل زوجها الأمير ويليام يحافظ عليه حين اضطر حمله لمدة 3 أسابيع معه حيث قال مؤخرا: "إذا اختفى هذا الخاتم سيواجه الكثير من المشاكل".



الأميرة كيت والأمير وويليام



ووفقا للتقاليد الملكية، تم صنع الخاتم من منجم كلوجاو سانت ديفيد في شمال ويلز، وهو ذاته المنجم الذي صنع للملكة إليزابيث الثانية الراحلة والملكة كاميلا والأميرة آن.



ارتداء خاتم الأميرة ديانا










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