خليكى على الموضة.. 10 تسريحات مابقتش تريند أبرزها الشعر الطويل

MENAFN - Youm7) تسريحات وألوان الشعر في تغير مستمر، حيث تظهر تسريحات شعر جديدة وتصبح تريند لذلك سنعرض لكِ بعض التسريحات التي عفا عليها الزمن حتى تستطيعين أن تختاري تسريحات شعر مناسبة للعصر الحالي وفقًا لموقع "brightside".

شعر النحاس الشعر النحاسي

كان هذا اللون شائعًا في العامين الماضيين، ولكن لم يعد شائعًا الآن، يمكنك تجربة لون بني دافئ مع اللون الأحمر ستجدين النتيجة رائعة.

الشعر الططويل للغاية الشعر الطويل للغاية

الشعر الطويل يجعل مظهرك أكثر أنوثة، ولكن الشعر الطويل للغاية لم يعد شائعاً الآن، فالطول الطبيعي وقصات الشعر ذات الطبقات هما الأكثر شعبية الآن.

الشعر الكيرلى تجعيد الشعر المثالي

تجعيد الشعر المثالي عفا عليه الزمن، يمكنك عمل شعرك موجات عمودية غير مرتبة تكون مجعدة وناعمة ومرنة بشكل طبيعي، فالشعر المموج يكون رائعاً.

الشعر غير الحيوى الشعر البلاستيكي

يحدث الشعر البلاستيكي عن طريق وضع الورنيش مما يجعله لا يتحرك من موضعه مهما حدث، لذلك يجب عليكِ أن تهتمي بصحة شعرك، ويجب أن تجعلي شعرك خفيفاً وكثيفاً باستخدام المكواة.

قصة شعر السلطانة قص شعر السلطانية

لا تناسب هذه القصة جميع النساء، وتجعل مظهرك أكبر سناً و وجهك أكبر حجماً، يمكنك تجربة بوب الإيطالي حيث تجعل هذه القصة مظهرك أكثر براقة وتجعل شعرك أكثر كثافة.

مشبك الشعر

مشبك الشعر هو إكسسوار يوضع على الشعر ومفيد للشعر، ولكن لا يفيد شعرك عند الخروج، استخدميه فقط لإصلاح شعرك عند القيام بالأعمال المنزلية، فالأربطة المطاطية الأنيقة هي الشائعة الآن، يمكنك أيضاً وضع دبابيس الشعر الصغيرة.

الغرة القصيرة

الغرة القصيرة كانت شائعة في وقت من الأوقات، ولكنها تجعل جبهتك أكبر وتجعلك أكبر سناً، لكن غرة الستائر غير المبالية تجعلك أنيقة.

- اللون الأشقر البلاتيني

اللون الأشقر البلاتيني أنيق، ولكن مضر جداً بالشعر، ويصعب الاحتفاظ بهذا اللون لفترة طويلة، لذلك استخدمي الألوان الدافئة والعسلية أو صبغ شعرك بألوان مختلطة.

اثنان من ذيل الحصان اتنين من ذيل الحصان

اثنين من ذيل الحصان يناسب المراهقين ولا يناسب البالغين، أصبحت عصابات الرأس على طراز الستينيات جنبًا إلى جنب مع تسريحات الشع الضخمة أكثر شيوعًا الآن.

الشعر المبلل الشعر الرطب

الشعر الرطب كان شائعاً لعدة سنوات متتالية، ولكنه غير مناسب للجميع، يمكنك اختيار كعكة عالية ذات ملمس طبيعي لامع وتجعيد الشعر.