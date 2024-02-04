خليكى على الموضة.. 10 تسريحات مابقتش تريند أبرزها الشعر الطويل

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- Youm7) تسريحات وألوان الشعر في تغير مستمر، حيث تظهر تسريحات شعر جديدة وتصبح تريند لذلك سنعرض لكِ بعض التسريحات التي عفا عليها الزمن حتى تستطيعين أن تختاري تسريحات شعر مناسبة للعصر الحالي وفقًا لموقع "brightside".
شعر النحاس الشعر النحاسي
كان هذا اللون شائعًا في العامين الماضيين، ولكن لم يعد شائعًا الآن، يمكنك تجربة لون بني دافئ مع اللون الأحمر ستجدين النتيجة رائعة.
الشعر الططويل للغاية الشعر الطويل للغاية
الشعر الطويل يجعل مظهرك أكثر أنوثة، ولكن الشعر الطويل للغاية لم يعد شائعاً الآن، فالطول الطبيعي وقصات الشعر ذات الطبقات هما الأكثر شعبية الآن.
الشعر الكيرلى تجعيد الشعر المثالي
تجعيد الشعر المثالي عفا عليه الزمن، يمكنك عمل شعرك موجات عمودية غير مرتبة تكون مجعدة وناعمة ومرنة بشكل طبيعي، فالشعر المموج يكون رائعاً.
الشعر غير الحيوى الشعر البلاستيكي
يحدث الشعر البلاستيكي عن طريق وضع الورنيش مما يجعله لا يتحرك من موضعه مهما حدث، لذلك يجب عليكِ أن تهتمي بصحة شعرك، ويجب أن تجعلي شعرك خفيفاً وكثيفاً باستخدام المكواة.
قصة شعر السلطانة قص شعر السلطانية
لا تناسب هذه القصة جميع النساء، وتجعل مظهرك أكبر سناً و وجهك أكبر حجماً، يمكنك تجربة بوب الإيطالي حيث تجعل هذه القصة مظهرك أكثر براقة وتجعل شعرك أكثر كثافة.
مشبك الشعر
مشبك الشعر هو إكسسوار يوضع على الشعر ومفيد للشعر، ولكن لا يفيد شعرك عند الخروج، استخدميه فقط لإصلاح شعرك عند القيام بالأعمال المنزلية، فالأربطة المطاطية الأنيقة هي الشائعة الآن، يمكنك أيضاً وضع دبابيس الشعر الصغيرة.
الغرة القصيرة
الغرة القصيرة كانت شائعة في وقت من الأوقات، ولكنها تجعل جبهتك أكبر وتجعلك أكبر سناً، لكن غرة الستائر غير المبالية تجعلك أنيقة.
- اللون الأشقر البلاتيني
اللون الأشقر البلاتيني أنيق، ولكن مضر جداً بالشعر، ويصعب الاحتفاظ بهذا اللون لفترة طويلة، لذلك استخدمي الألوان الدافئة والعسلية أو صبغ شعرك بألوان مختلطة.
اثنان من ذيل الحصان اتنين من ذيل الحصان
اثنين من ذيل الحصان يناسب المراهقين ولا يناسب البالغين، أصبحت عصابات الرأس على طراز الستينيات جنبًا إلى جنب مع تسريحات الشع الضخمة أكثر شيوعًا الآن.
الشعر المبلل الشعر الرطب
الشعر الرطب كان شائعاً لعدة سنوات متتالية، ولكنه غير مناسب للجميع، يمكنك اختيار كعكة عالية ذات ملمس طبيعي لامع وتجعيد الشعر.
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