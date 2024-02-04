حدد أهدافك ونظم وقتك.. 6 عادات تساعد على تطوير الذاتك انتهز الفرصة

MENAFN - Youm7) من حين لآخر يسعى كل منا لتطوير ذاته في ظل ظروف الحياة المتتالية وتطوراتها، وهناك العديد من العادات التي يمكن أن تساعدك في تطوير الذات وتحسين نواحي مختلفة من حياتنا، هذه بعضٍ منها يمكن اتباعها حسبما نشره موقع "psychcentral".

تطوير الذات القراءة

قراءة الكتب والمقالات المفيدة والملهمة تساعدك على زيادة معرفتك وتوسيع آفاقك. اختر مواضيع متنوعة تهمك مثل التطوير الشخصي، الصحة والعافية، العمل والمهارات القيادية، وتحديث نفسك بانتظام.

وضع أهداف وتحقيقها

عليك بتحديد أهدافك واضحة وقابلة للقياس في مختلف مجالات حياتك، سواء كانت تعليمية، مهنية، صحية أو شخصية. ثم العمل بجدية لتحقيق تلك الأهداف وتقيمها تقدمها بانتظام.

ممارسة الرياضة واللياقة البدنية



النشاط البدني المنتظم يساعد على تعزيز الصحة العام واللياقة البدنية، ويحسين المزاج والتركيز، ويقوي الانضباط والتحمل. ما علينا هو اختيار النشاط

المناسب للاستمتاع به تستمتع به في قت محدد ومنتظم.

العناية بالصحة العقلية

الاهتمام بالصحة العقلية والعاطفية. و الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتعلم تقنيات التنفس والاسترخاء، والحرص على القيام بأنشطة تساعد على التخلص من التوتر والضغوط اليومية.

توسيع دائرة المعارف والتواصل

بناء العلاقات الإيجابية وصحية مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، يساعد على إيجاد الفرص

للتعلم من الآخرين وتبادل الخبرات.

تنظيم الوقت والإدارة الفعالة

التنظيم الوقت واستخدم تقنيات الإدارة الزمنية مثل تحديد الأولويات، وإنشاء جدول زمني، والتخطيط المسبق للمهام.