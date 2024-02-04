حدد أهدافك ونظم وقتك.. 6 عادات تساعد على تطوير الذاتك انتهز الفرصة

(MENAFN
- Youm7) من حين لآخر يسعى كل منا لتطوير ذاته في ظل ظروف الحياة المتتالية وتطوراتها، وهناك العديد من العادات التي يمكن أن تساعدك في تطوير الذات وتحسين نواحي مختلفة من حياتنا، هذه بعضٍ منها يمكن اتباعها حسبما نشره موقع "psychcentral".
تطوير الذات القراءة
قراءة الكتب والمقالات المفيدة والملهمة تساعدك على زيادة معرفتك وتوسيع آفاقك. اختر مواضيع متنوعة تهمك مثل التطوير الشخصي، الصحة والعافية، العمل والمهارات القيادية، وتحديث نفسك بانتظام.
وضع أهداف وتحقيقها
عليك بتحديد أهدافك واضحة وقابلة للقياس في مختلف مجالات حياتك، سواء كانت تعليمية، مهنية، صحية أو شخصية. ثم العمل بجدية لتحقيق تلك الأهداف وتقيمها تقدمها بانتظام.
ممارسة الرياضة واللياقة البدنية
النشاط البدني المنتظم يساعد على تعزيز الصحة العام واللياقة البدنية، ويحسين المزاج والتركيز، ويقوي الانضباط والتحمل. ما علينا هو اختيار النشاط
المناسب للاستمتاع به تستمتع به في قت محدد ومنتظم.
العناية بالصحة العقلية
الاهتمام بالصحة العقلية والعاطفية. و الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتعلم تقنيات التنفس والاسترخاء، والحرص على القيام بأنشطة تساعد على التخلص من التوتر والضغوط اليومية.
توسيع دائرة المعارف والتواصل
بناء العلاقات الإيجابية وصحية مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، يساعد على إيجاد الفرص
للتعلم من الآخرين وتبادل الخبرات.
تنظيم الوقت والإدارة الفعالة
التنظيم الوقت واستخدم تقنيات الإدارة الزمنية مثل تحديد الأولويات، وإنشاء جدول زمني، والتخطيط المسبق للمهام.
MENAFN04022024000132011024ID1107808047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.