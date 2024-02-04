6 عناصر غير عملية فى غرفة النوم تعرفى عليها واستثمري أموالك في شيء مفيد

MENAFN - Youm7) هناك عناصر يجب ألا تتفاخرين بها في غرفة نومك لأنها قد تحتاج كثيرا من المال دون داعي، فتلك العناصر قد تعتقد بعض الأشخاص إنها ضرورية، بينما هي تحتاج لكثير من المال ولا تكون عملية، لذلك قومي بشرائها بسعر أقل أو تخلصي منها نهائيًا، نقدم لكِ تلك العناصر غير الضرورية التي يجب عليكِ التخلص منها في غرفة النوم وفقًا لموقع "thespruce".

غرفة نوم - ملاءات فاخرة

قد تعتقدين أن الملاءات الفاخرة ستجلب لكِ نوم هادئ في الليل، بل إنكِ تنفقي الكثير من المال في شئ غير عملي، فتلك الملاءات لا تناسبك إذا كان هناك أطفال لذلك انفقي أموالك على أشياء ذات أسعار معقولة.

وسائد - الوسائد الكثيرة

لا شك من أن تلك الوسائد تجعل مظهر الغرفة جميل ولكن لا يستحق الإنفاق عليها بالقدر المبالغ فيه، فكل تلك الوسائد لا تستخدم كما أنكِ قد تلجأين إلى رميها على الأرض أثناء النوم، يقترح إنفاق الأموال على طقم مفروشات مزود بأغطية وسائد مزخرفة، حيث أنها تكون عملية أكثر.

- الحلي

غرفة النوم ليست مساحة للديكور، فوضع صواني الحلي الصغيرة أو الأشياء المنحوتة الصغيرة قد تجلب الفوضى، يقترح وضع قطعة فنية جدارية جميلة بدلاً من ذلك أو إعطاء الأولوية لشراء الأثاث أو الإضاءة، فتلك العناصر قد تضيف طابع الشخصية في غرفة نومك كما أنها تجلب الشعور بالهدوء أيضاً.

- السجاد

اختاري شيء يشعرك بالارتياح عند المشي عليه، كما يجب أن تنفقي أموالك على الشيء الذي سيلفت انتباهك على الفور مثل ورق الحائط والفراش.

- المنضدة

الطاولات الليلية تكلف مبالغ كثيرة، فالتركيز على ورق الحائط والفراش والإضاءة في الغرفة هو الحل الأمثل بدلاً من ذلك، كما يمكنك وضع خزانة صغيرة أو مكتب أو منضدة بجانب السرير بدلاً من المنضدة التقليدية.

غرفة ملابس - خزانة الملابس ذات الأدراج الفاخرة

قومي بوضع خزانة ذات مظهر أكثر نفعية داخل خزانة غرفة النوم أو استثمار أموالك في إعداد خزانة مخصصة، مع إضافتها بالكثير من الأدراج لاستيعاب القمصان، والملابس الرياضية، والملابس الداخلية، والبيجامات، وغيرها.







