6 عناصر غير عملية فى غرفة النوم تعرفى عليها واستثمري أموالك في شيء مفيد

(MENAFN
- Youm7) هناك عناصر يجب ألا تتفاخرين بها في غرفة نومك لأنها قد تحتاج كثيرا من المال دون داعي، فتلك العناصر قد تعتقد بعض الأشخاص إنها ضرورية، بينما هي تحتاج لكثير من المال ولا تكون عملية، لذلك قومي بشرائها بسعر أقل أو تخلصي منها نهائيًا، نقدم لكِ تلك العناصر غير الضرورية التي يجب عليكِ التخلص منها في غرفة النوم وفقًا لموقع "thespruce".
غرفة نوم - ملاءات فاخرة
قد تعتقدين أن الملاءات الفاخرة ستجلب لكِ نوم هادئ في الليل، بل إنكِ تنفقي الكثير من المال في شئ غير عملي، فتلك الملاءات لا تناسبك إذا كان هناك أطفال لذلك انفقي أموالك على أشياء ذات أسعار معقولة.
وسائد - الوسائد الكثيرة
لا شك من أن تلك الوسائد تجعل مظهر الغرفة جميل ولكن لا يستحق الإنفاق عليها بالقدر المبالغ فيه، فكل تلك الوسائد لا تستخدم كما أنكِ قد تلجأين إلى رميها على الأرض أثناء النوم، يقترح إنفاق الأموال على طقم مفروشات مزود بأغطية وسائد مزخرفة، حيث أنها تكون عملية أكثر.
- الحلي
غرفة النوم ليست مساحة للديكور، فوضع صواني الحلي الصغيرة أو الأشياء المنحوتة الصغيرة قد تجلب الفوضى، يقترح وضع قطعة فنية جدارية جميلة بدلاً من ذلك أو إعطاء الأولوية لشراء الأثاث أو الإضاءة، فتلك العناصر قد تضيف طابع الشخصية في غرفة نومك كما أنها تجلب الشعور بالهدوء أيضاً.
- السجاد
اختاري شيء يشعرك بالارتياح عند المشي عليه، كما يجب أن تنفقي أموالك على الشيء الذي سيلفت انتباهك على الفور مثل ورق الحائط والفراش.
- المنضدة
الطاولات الليلية تكلف مبالغ كثيرة، فالتركيز على ورق الحائط والفراش والإضاءة في الغرفة هو الحل الأمثل بدلاً من ذلك، كما يمكنك وضع خزانة صغيرة أو مكتب أو منضدة بجانب السرير بدلاً من المنضدة التقليدية.
غرفة ملابس - خزانة الملابس ذات الأدراج الفاخرة
قومي بوضع خزانة ذات مظهر أكثر نفعية داخل خزانة غرفة النوم أو استثمار أموالك في إعداد خزانة مخصصة، مع إضافتها بالكثير من الأدراج لاستيعاب القمصان، والملابس الرياضية، والملابس الداخلية، والبيجامات، وغيرها.
MENAFN04022024000132011024ID1107808046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.