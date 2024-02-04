تعرف إيه هو على الله؟.. أشهر أزياء الرجال فى السودان

(MENAFN
- Youm7) تتميز الأزياء السودانية بألوانها المبهجة والتطريز المختلف وخصوصًا التوب السودانى الذى ترتديه السيدات في المناسبات والأفراح بألوانه وأشكاله المختلفة، أما للرجال فالـ "على الله" هي أشهر جلابية سودانية عند الرجل السودانى .
آمال السيد مصممة أزياء سودانية جاءت إلى مصر مع بداية الحرب في السودان وفتحت مشروعها عن تصميم الأزياء السودانية في مصر ولاقى قبول الكثيرين، وعن جلابية الـ"على الله"، قالت آمال: "من صغرى وأنا بحب تصميم الأزياء ومن زمان أوى لما بحضر الأفراح السودانية، كنت دايمًا بكون مركزة مع التوب والشال والعمة ولفة العمة عند الراجل السودانى، ولم أهتم
بفساتين البنات عشان كده لما كبرت ركزت في تصميم التوب السودانى والأزياء الخاصة بالرجال، وشغلى كله يدوى، من غير أي ماكينة خالص".
واستكملت حديثها: "المحل عندى بيتكلم عن الفلكلور السودانى الجلابية والتوب والعمة والـ"على الله"، وهى عبارة عن جلابية سودانية بسروال، تتكون من قطعتين؛ قميص قصير بأكمام عند مرفق اليد ومفتوحة من الجانبين، وياقة عادية، وسروال ليست طويل، مع جيب صغير في أعلى الجانب الأيسر للجلابية".
وتابعت: الجلابية الـ على الله من أشهر أزياء الرجال في السودان وهى مريحة في اللبس ويفضلها الكبار والصغار والطلب عليها كبير جدًا الحمد لله أنا كنت متخيلة إن الشغل هيكون للسودانيين والنوبيين فقط لكن اكتشفت إن المصريين كمان بيهتموا بالأزياء السودانية وفيه إقبال كبير عليها وفيه شباب مصريين اشتروا "على الله" وقالولى عاوزين نروح بيها صلاة الجمعة
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وأضافت: جلابية الـ على الله تتميز بألوانها المختلفة "الأبيض والأسود والكحلى والرمادى"، ومنها الألوان السادة ومنها المشجرة، وبتكون مصنوعة من القطن أو الكتان وفيه نوع من الـ على الله بيكون مصنوع من الشريط الأحمر الخاص بالعريس السودانى".
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