تعرف إيه هو على الله؟.. أشهر أزياء الرجال فى السودان

MENAFN - Youm7) تتميز الأزياء السودانية بألوانها المبهجة والتطريز المختلف وخصوصًا التوب السودانى الذى ترتديه السيدات في المناسبات والأفراح بألوانه وأشكاله المختلفة، أما للرجال فالـ "على الله" هي أشهر جلابية سودانية عند الرجل السودانى .

آمال السيد مصممة أزياء سودانية جاءت إلى مصر مع بداية الحرب في السودان وفتحت مشروعها عن تصميم الأزياء السودانية في مصر ولاقى قبول الكثيرين، وعن جلابية الـ"على الله"، قالت آمال: "من صغرى وأنا بحب تصميم الأزياء ومن زمان أوى لما بحضر الأفراح السودانية، كنت دايمًا بكون مركزة مع التوب والشال والعمة ولفة العمة عند الراجل السودانى، ولم أهتم

بفساتين البنات عشان كده لما كبرت ركزت في تصميم التوب السودانى والأزياء الخاصة بالرجال، وشغلى كله يدوى، من غير أي ماكينة خالص".

واستكملت حديثها: "المحل عندى بيتكلم عن الفلكلور السودانى الجلابية والتوب والعمة والـ"على الله"، وهى عبارة عن جلابية سودانية بسروال، تتكون من قطعتين؛ قميص قصير بأكمام عند مرفق اليد ومفتوحة من الجانبين، وياقة عادية، وسروال ليست طويل، مع جيب صغير في أعلى الجانب الأيسر للجلابية".

وتابعت: الجلابية الـ على الله من أشهر أزياء الرجال في السودان وهى مريحة في اللبس ويفضلها الكبار والصغار والطلب عليها كبير جدًا الحمد لله أنا كنت متخيلة إن الشغل هيكون للسودانيين والنوبيين فقط لكن اكتشفت إن المصريين كمان بيهتموا بالأزياء السودانية وفيه إقبال كبير عليها وفيه شباب مصريين اشتروا "على الله" وقالولى عاوزين نروح بيها صلاة الجمعة

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وأضافت: جلابية الـ على الله تتميز بألوانها المختلفة "الأبيض والأسود والكحلى والرمادى"، ومنها الألوان السادة ومنها المشجرة، وبتكون مصنوعة من القطن أو الكتان وفيه نوع من الـ على الله بيكون مصنوع من الشريط الأحمر الخاص بالعريس السودانى".