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جائزة مصر للتميز الحكومي والبريد المصري يجتمعان لمتابعة جوائز التميز بالهيئة

2/4/2024 2:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) السفير هشام بدر: البريد المصري من أعرق المؤسسات الخدمية المصرية ونموذج ريادي في تطبيق التحول الرقمي



عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بالبريد المصري عن فئة "مكاتب البريد" و"مناطق التوزيع" و"المناطق البريدية" على مستوى الجمهورية، لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بهيئة البريد في نسختها الثانية 2023، وذلك برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة وبحضور د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري. حضر الاجتماع محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. خالد مصطفى، مستشار وخبير الاستراتيجيات والحوكمة، د. وائل زكريا، مستشار التميز المؤسسي والتحول الرقمي، والقيادات التنفيذية بالبريد المصري.



وخلال الاجتماع أشاد السفير هشام بدر بدعم القيادة الرشيدة لهذا الكيان العريق وما يشهده من تطور ملحوظ ليعد من احدث وأفضل منصات تقديم الخدمات للمواطنين، كما تقدم بالتهنئة للسيد رئيس الهيئة على المقر الجديد للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتميز بتصميم متفرد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.



وأشار بدر الى أهمية تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في استدامة التميز وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، مؤكدا أن التميز رحلة مستمرة ليست فقط محطات للفوز.



من جانبه أكد محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص وزارة التخطيط ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم لترسيخ واستدامة ثقافة التميز، مشيدا بالشراكة الايجابية مع هيئة البريد خلال رحلة التميز
لتطوير وتحسين مستوى الاداء والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد م. خالد مصطفى أن هيئة البريد تعد من أهم ركائز التحول الرقمي بالحكومة المصرية لدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول الرقمي والتنمية المستدامة وما يشهده قطاع البريد باستمرار من تطور ملحوظ لما يقدمه من خدمات مالية وبريدية متميزة تنعكس على جودة حياة المواطن، مشيدا بالمشاركة الفعالة للهيئة بجائزة مصر للتميز الحكومي على مدار الدورات السابقة



وخلال أعمال التحكيم، استعرض د. أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للجهات المؤهلة.



يشار إلى أن جائزة التميز الداخلية بالبريد شهدت مشاركة عدد
662 مكتب بريد،
35 منطقة بريدية و 61 مركز توزيع ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية عدد 10 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية بفئة مكاتب البريد بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.












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