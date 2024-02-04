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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.1%

2/4/2024 2:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.1%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، وانخفض قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 2.3%، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%.



كما تراجع قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم: الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2%، 3.4%، 2%، 1.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 185.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 307.8 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 353.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 27573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 33483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 11740 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 6611 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.














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