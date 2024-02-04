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إيسترن كومباني تحقق 54% نموًا في الإيرادات خلال الربع الثاني لتسجل 4.8 مليار

2/4/2024 2:28:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الربع السابق له بنسبة نمو 54%، وبلغ مجمل الربح 1.8 مليار جنيه مقابل 975 مليون جنيه بنسبة نمو 83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 58% خلال فترة المقارنة.



وجاء النمو في إيرادات الشركة الشرقية خلال الربع الثاني المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 54% على أساس ربع سنوي، نتيجة الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية بنسبة 48%، على أساس ربع سنوي تمثل نسبة 94% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 62% على أساس ربع سنوي.



وعلى مستوى أداء الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023، وبلغ مجمل الربح 2.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليار جنيه، وزاد هامش صافي الربح من 35% إلى 37%.



ووافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 2.230 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه باستخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2023 لانتفاء الغرض منها، واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر ليصبح 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح قدامى المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم.



وفي هذا الصدد وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على عمل الدراسات اللازمة، في ضوء أحكام المادتين 48، 48 مكرر المنظمة لهذا الشأن بخصوص زيادة رأس المال المصدر إلى 3 مليارات جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص به خلال 24 شهرًا من تاريخ التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، وتفويض مجلس الإدارة في اتحاذ كل ما يلزم لتنفيذ تلك الزيادة، مع تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.



كما وافق مجلس الإدارة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة الشرقية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التبغية وغير التبغية، وكذلك الموافقة على الحصول على تسهيلات ائتمانية في صورة خطابات ضمان لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.



في سياق متصل وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم، بصفته التالي في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 85 من قانون 159 لسنة 1981 ليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بالشركة لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للتصديق، واعتماد البنود.












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