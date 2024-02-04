الزيوت المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية على قائمة أكبر صادرات مصر للخليج

MENAFN - Youm7) يوما بعد يوم تكتسب الصادرات المصرية جدارة جديدة في الأسواق الخارجية خاصة في الشهور الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث حققت زيادة ملحوظة على مستوى السلع المصدرة إلى الأسواق الخليجية.





وتظهر بيانات الجهاز، تطور مجموعة السلع المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر عام 2023، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة القائمة، وضمت القائمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 243 مليون و895 ألف دولار، مقابل 131 مليون و875 ألف دولار ، بزيادة 112 مليون و20 ألف دولار، يليها النحاس ومصنوعاته بقيمة 268 مليون و756 ألف دولار، مقابل 204 مليون و95 ألف دولار، بزيادة بلغت 64 مليون و661 ألف دولار.





وشملت القائمة أيضا صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 161 مليون و635 ألف دولار، مقابل 136 مليون و306 ألف دولار، بزيادة بلغت 25 مليون و329 ألف دولار.





وجاءت دولة الإمارات العربية في وصافة القائمة، حيث ضمت قائمة السلع كلا من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة بلغت 671 مليون و650 ألف دولار، مقابل 656 مليون و303 ألف دولار، بزيادة بلغت 15 مليون و347 ألف دولار ، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 234 مليون و454 ألف دولار، مقابل 203 مليون و516 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليون و938 ألف دولار.





وتظهر بيانات الجهاز، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نحو 4 مليارات و346 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 4 مليارات و182 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت 164 مليون و284 ألف دولار، وفى المقابل سجلت الواردات من دول مجلس التعاون نحو 9 مليارات و477 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 13 مليار و443 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 3 مليارات و966 مليون دولار.





وتشير البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة دول مجلس التعاون الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو ملياري و153 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل ملياري دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 150 مليون دولار، يليها دولة الإمارات العربية بقيمة بلغت مليار و658 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل مليار و563 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 95 مليون و82 ألف دولار.