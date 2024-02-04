مشاركون بمعرض الكتاب: الألم والأمل يرسم صورًا إنسانية كاشفة لدواخل البشر

MENAFN - Youm7) ضمن محور كاتب وكتاب، نظمت قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة لمناقشة كتاب "الألم والأمل.. مشرط الجراح وضفائر الدم"، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب بجامعة القاهرة، والذى ناقشه كل من الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، وبحضور الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، والدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأدار الندوة الكاتب والمفكر أحمد الجمال.

وناشد الكاتب أحمد الجمال، كل الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية بأن يقرأوا عامة، وأن يقرأوا كتاب "الألم والأمل.. مشرط الجراح وضفائر الدم" بشكل خاص، مقدمًا تعريفًا عن الدكتور جمال مصطفى سعيد، وعن مناقشين الندوة.

وأوضح أن الدكتور جمال سعيد، متمسكًا بكل القيم والموروثات الاجتماعية الإيجابية، وطبيب فى الجراحة العامة والأورام، وقدم الكتاب لشغفه الفريد فى محاولة علاج العديد من الأمراض عن طريق الاستبصار لما وراء الظاهرة، مناشدا الحكمة والقيم الرفيعة على رأسها التواضع فمن ذاق عرف متحدثا عن مشاركة السعيد فى الصالونات الفكرية الثقافية متضمن العديد من القضايا المختلفة والتوعية الطبية.

وقال الدكتور محمد صابر عرب، إن كتاب "الألم والأمل.. مشرط الجراح وضفائر الدم"، للدكتور جمال مصطفى سعيد، استطاع أن يقدمه بأسلوبه السهل الممتنع والتي لا تعرف سوى التفوق ما بين الطب والهندسة وتحصيل أعلى الدرجات العلمية مثل الدكتوراه فى هذين المجالين، مقدما التحية لوالدته العظيمة.

وقال الدكتور عرب إن الكتاب يتناول حكاية الشاب أكمل الذى عانى مع المرض، وحوار الكاتب مع والدته التى قدمت رسالة عظيمة للابن قائلة: أن المال ليس كل شئ ومن هنا بدأت رحلة العطف والإنسانية للدكتور الذي لقب بطبيب الفقراء الذى يؤدى عمله بصدق وإخلاص شديدين.

وأضاف الاعلامى حمدي رزق: أن الكاتب جراح وهذا بذاته تحدى كبير فإن الكاتب يمسك بالقلم ولكن الطبيب يمسك بالمشرط، وبدأ الكتاب بجملة رائعة لنجيب محفوظ إذا مات القول ذهبت الرحمة وإذا مات العقل ذهبت الحكمة وإذا ذهب الضمير مات كل شئ، فأما عن الضمير فهو أهم ما يميز الكاتب فى تعاملاته الطبية الإنسانية.

وعن تناوله الأدبى أوضح "رزق"، أن الكاتب لم يستخدم الألفاظ الغريبة والتراكيب اللغوية المعقدة بل تناول أسلوب البساطة والوضوح، فإن مصرنا المحروسة ستظل هكذا محروسة بإذن ربها طالما يقطنها الصالحين ذات الضمائر النقية، مثل الطبيب مجدى يعقوب والطبيب مصطفى السعيد، مشيرا إلى أن كل قصة تصلح أن تكون مسلسلا أو مسرحية فى مسرح الحياة الشاسع الواسع.

وأشار إلى أنه عندما تقرأ الكتاب تجد نفسك أمام مرآة إنسانية، حكايات تقطر ألما وأملا، مروية بمهارة كاتب مسيطر على لغته وعباراته وأدواته بنفس المقدرة التى يمسك به مشرطه ويمزق به أوصال «الأورام».

وبالرغم من جمال اللغة إلا أن فلسفة الكتاب أهم ألف مرة، فالكاتب يرسم صورا إنسانية عميقة كاشفة لدواخل البشر وطبائعهم وثقافتهم وتقاليدهم مع الحياة، صورا فى غاية الصدق، فالبشر فى حالة الضعف بلا أقنعة، كائنات عارية المشاعر والأخلاق والطباع، جلد تصرفاتهم على عظام حقائقهم، إذا جاز التعبير.

فيما أعرب الكاتب الدكتور جمال مصطفي سعيد، عن شكره لرئيس هيئة المصرية العامة للكتاب والقائمين على تنظيم الندوة موضحا أن من كتب مقدمة الكتاب الأستاذ أحمد الجمال الذى تكمن قيمته فى مقدمته، متحدثا عن أهمية الأمل فى الحياة، لإنه يزيد المناعة التى تلعب بدورها فى العلاج النسبى لمرض السرطان اللعين، كما أن الأغلبية العظمى تنظر للأطباء وهيئة التمريض على أنهم ملائكة الرحمة، ثم تناول رحلة عناءه فى دراسته الطبية أثناء فترة سفره للولايات المتحدة الأمريكية تلك التجربة التى رسخت فيه مبدأ التواضع الذى جعله لا يميز في عمله بين الوزير والغفير.



