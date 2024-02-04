كتب بأسعار رمزية جدًا.. اعرف منين تجيب الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) "مش بس سور الأزبكية"، تقدم الهيئة العامة المصرية للكتاب كتبًا مخفضة تبدأ من جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فى صالة 2، وكذلك في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في صالة 2.
إصدارات معرض الكتاب 2024
ويضم جناح الكتب المخفضة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤلفات الدكتور طه حسين "مع المتنبى – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء فى سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث.
والقصص القصيرة، تحت عنوان كتب النشر الإقليمى والتى تباع بسعر
جنيه للكتاب الواحد، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات بسعر 5 جنيهات، ومنها: "الجوع والعطش - جونو والطاووس - الآلة الحاسبة - دخان أسود كثيف - خلف الظل بعشر خطوات - يوما ما كانت هنا وردة - أحزان صغيرة - غراميات بطاطا وترمس - الفرار من حوض الاستحمام - الحب الحرام أو المدنسة - ديدري "فتاة الأحزان" - تجارب نوعية - جوري وقصص أخرى - مشهد اغتيال البيدق - ذئاب مارقة - تابلوهات من معرض الشعر - لوحدي ماشى للسراب - ثرثرة لن تفضى إلى الموت - ثمل بأخطاري اللذيذة - حدائق الأسفلت
- مروحة ليدي ويندرمير - جردل فارغ ثقبته الظروف".
أما جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب،
الكتب الخاصة بمكتبة الأسرة، حيث أن أسعار الكتب تبدأ من 2,5 وحتى 10 جنيهات، وتضم العديد من العناوين التي أبرزها "عصافير علي أغصان القلب، ونجيب محفوظ الصورة والمثال، والسهل يحترق، وما يعرفه أمين، والاحتياطي"، وغيرهم، كما أن سلاسة طه حسين أيضا تبدا اسعار ب 10جنيه، بالاضافة الي سلسلة ما.
كتب بأسعار مخفضة في معرض الكتاب
إصدارات معرض الكتاب 2024
كتب مخفضة في معرض الكتاب
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