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كتب بأسعار رمزية جدًا.. اعرف منين تجيب الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

2/4/2024 2:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) "مش بس سور الأزبكية"، تقدم الهيئة العامة المصرية للكتاب كتبًا مخفضة تبدأ من جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فى صالة 2، وكذلك في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة في صالة 2.


إصدارات معرض الكتاب 2024
ويضم جناح الكتب المخفضة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤلفات الدكتور طه حسين "مع المتنبى – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء فى سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث.
والقصص القصيرة، تحت عنوان كتب النشر الإقليمى والتى تباع بسعر
جنيه للكتاب الواحد، بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات بسعر 5 جنيهات، ومنها: "الجوع والعطش - جونو والطاووس - الآلة الحاسبة - دخان أسود كثيف - خلف الظل بعشر خطوات - يوما ما كانت هنا وردة - أحزان صغيرة - غراميات بطاطا وترمس - الفرار من حوض الاستحمام - الحب الحرام أو المدنسة - ديدري "فتاة الأحزان" - تجارب نوعية - جوري وقصص أخرى - مشهد اغتيال البيدق - ذئاب مارقة - تابلوهات من معرض الشعر - لوحدي ماشى للسراب - ثرثرة لن تفضى إلى الموت - ثمل بأخطاري اللذيذة - حدائق الأسفلت
- مروحة ليدي ويندرمير - جردل فارغ ثقبته الظروف".
أما جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب،
الكتب الخاصة بمكتبة الأسرة، حيث أن أسعار الكتب تبدأ من 2,5 وحتى 10 جنيهات، وتضم العديد من العناوين التي أبرزها "عصافير علي أغصان القلب، ونجيب محفوظ الصورة والمثال، والسهل يحترق، وما يعرفه أمين، والاحتياطي"، وغيرهم، كما أن سلاسة طه حسين أيضا تبدا اسعار ب 10جنيه، بالاضافة الي سلسلة ما.



كتب بأسعار مخفضة في معرض الكتاب



إصدارات معرض الكتاب 2024



كتب مخفضة في معرض الكتاب








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