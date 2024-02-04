بدء التقدم لاختبارات مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى

(MENAFN
- Youm7) يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في المرحلة الأولى لاختبارات التقدم للالتحاق بمنحة مدرسة الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة "الاختبار التحريري".
ويبدأ فرع المدرسة ببيت السحيمي بشارع المعز يومى الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة، كما يقام اختبار بفرع مكتبة مصر العامة بالجيزة يومى السبت 10، ويوم الأحد 11 فبراير من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء، وفرع مكتبة مصر العامة ببنها يوم الجمعة 9 فبراير 2024 من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء.
يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناحB6
، وذلك ضمن
إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين 2024.
يشارك الصندوق ب 750 عنوان من إصداراته، منها "شارع المعز"، "قصر محمد على بشبرا"، "فنون وحرف تقليدية"، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، "هوية مصر الأبعاد والتحولات"، "الطبقة المبدعة واقتصاد القرن 21"، "القيم الجمالية للفن المصري الحديث"، "عتبات السلطان"، "الشخصية القبطية في الرواية المصرية".
كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كل إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع، كما يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية، حيث تقام عروض لفرقة الاراجوز وخيال الظل، وأوركسترا بيت العود العربي.
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