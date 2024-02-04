بدء التقدم لاختبارات مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى

MENAFN - Youm7) يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في المرحلة الأولى لاختبارات التقدم للالتحاق بمنحة مدرسة الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة "الاختبار التحريري".

ويبدأ فرع المدرسة ببيت السحيمي بشارع المعز يومى الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة، كما يقام اختبار بفرع مكتبة مصر العامة بالجيزة يومى السبت 10، ويوم الأحد 11 فبراير من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء، وفرع مكتبة مصر العامة ببنها يوم الجمعة 9 فبراير 2024 من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء.

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناحB6

، وذلك ضمن

إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين 2024.

يشارك الصندوق ب 750 عنوان من إصداراته، منها "شارع المعز"، "قصر محمد على بشبرا"، "فنون وحرف تقليدية"، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، "هوية مصر الأبعاد والتحولات"، "الطبقة المبدعة واقتصاد القرن 21"، "القيم الجمالية للفن المصري الحديث"، "عتبات السلطان"، "الشخصية القبطية في الرواية المصرية".

كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كل إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع، كما يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية، حيث تقام عروض لفرقة الاراجوز وخيال الظل، وأوركسترا بيت العود العربي.