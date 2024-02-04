Monday, 05 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء التقدم لاختبارات مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى

2/4/2024 2:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في المرحلة الأولى لاختبارات التقدم للالتحاق بمنحة مدرسة الفنان خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة "الاختبار التحريري".

ويبدأ فرع المدرسة ببيت السحيمي بشارع المعز يومى الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة، كما يقام اختبار بفرع مكتبة مصر العامة بالجيزة يومى السبت 10، ويوم الأحد 11 فبراير من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء، وفرع مكتبة مصر العامة ببنها يوم الجمعة 9 فبراير 2024 من الساعة الواحدة وحتى الساعة الخامسة مساء.

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناحB6
، وذلك ضمن
إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين 2024.

يشارك الصندوق ب 750 عنوان من إصداراته، منها "شارع المعز"، "قصر محمد على بشبرا"، "فنون وحرف تقليدية"، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، "هوية مصر الأبعاد والتحولات"، "الطبقة المبدعة واقتصاد القرن 21"، "القيم الجمالية للفن المصري الحديث"، "عتبات السلطان"، "الشخصية القبطية في الرواية المصرية".

كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كل إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع، كما يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية، حيث تقام عروض لفرقة الاراجوز وخيال الظل، وأوركسترا بيت العود العربي.







MENAFN04022024000132011024ID1107808037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث