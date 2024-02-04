مشاركون بمعرض الكتاب: الشارونى أنصف المرأة عبر كتاباته للأطفال

MENAFN - Youm7) شهدت القاعة الرئيسية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، ندوة بعنوان "الشاروني داعمًا للموهوبين"، ضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل"، بحضور الدكتور ثروت فتحي، والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، وسمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور هالة الشاروني، وأدارتها الكاتبة والقاصة نجلاء علام رئيس مجلة قطر الندي، وجاءت الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكريم اسم الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

خلال الندوة

وقالت الدكتور هالة الشاروني: كان الشاروني داعمًا للعديد من الكتاب في كل المجالات، وكان يدعم الأطفال، لدرجة أن أحد الأطفال طلبه منه مجموعة قصص المكتبة الخضراء، وبالفعل لبى الشاروني طلبه وأهداه المجموعة كاملة.

وتابعت أن أحد الفنانين المشهورين الآن كان في بدايات مشواره الفني، وطلب منه أن يرسم بعض أعماله، ولم يتردد الشاروني

في أن يعطيه الفرصة، فطلب منه أن يرسم بالرصاص وعندما انتهى من رسم

ما طلبه منه، اعطاه 200 جنيه ، وكان هذا

قريب من أكبر رقم يقدم للرسامين الكبار، وعندما سأل الفنان عن موعد النشر، أكد له الشاروني على أن هذه الرسومات جاءت لتدريبه على فن رسم الأعمال القصصية للأطفال، وأحاول أن أكمل

المشوار الذي خاصة الشاروني مع الكتابة للأطفال ودعم الموهوبين في كتابة الطفل.

فيما قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، إننا فقدنا أحد أهم كتاب أدب الأطفال في مصر وفي الوطن العربي كله وهو الكاتب يعقوب الشاروني تاركًا ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية، التي لا يمكن لأي شخص يعمل في مجال الطفل إغفالها فهو لم يتهاون في الوقوف مع أي كاتب صغير، الشارونى جزء يمثل الماضي والحاضر والمستقبل.

وتابعت خليل: عندما تقلدت رئاسة تحرير مجلة سمير، وجدت الكاتب يعقوب الشاروني، يقدم لي العديد من الموضوعات دون مقابل، وهذا لأنه يدرك أهمية مجلة سمير، ولفتت إلى كل الملتقيات المتعلقة بمجلة سمير كان

الشاروني حاضرا بتفرده

عبر انصافه للمرأة وذلك من خلال كتاباته للأطفال .

وقالت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: يعقوب الشاروني شخصية موسوعية ، وسافر لفرنسا ليدرس الثقافة،

وعمل بأدب الطفل، واشتغل في عدة جامعات لتدريس أدب الأطفال، إلى جانب

انه ذكر يوما ما في احدى حواراته أن اراد ان يكون ممثلا .

ولفتت إلى أن أهداف يعقوب الشاروني تتمثل في أهمية الكشف على قدرة الإبداع ونشر أدب الخيال العلمي، وهذا يشير إلى أن هذا الكاتب يكتب عبر رؤية، لذلك نجد في أعماله انتصار للحب والخير، والتفاعل الصحي والوجداني.