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الصالون الثقافي بمعرض الكتاب يحتفي بمئوية عبد الفتاح الجمل

2/4/2024 2:27:54 PM
(MENAFN- Youm7) أقام الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، ندوة احتفائية بمرور 100 عام على ميلاد الكاتب والروائي عبد الفتاح الجمل، شارك فيها الناقد السينمائي صلاح هاشم، والكاتبة الصحفية عائشة المراغي، وعوض الجمل ابن شقيق عبد الفتاح الجمل، والكاتب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق.

بدوره، قال طارق الطاهر: "أنا رأيت عبد الفتاح الجمل لأنه من مؤسسي أخبار الأدب وكان يتردد على الجريدة بشكل كبير جدا وهو شخصية تأسر القلوب".

وتابع: "عبد الفتاح الجمل من الأقاليم المصرية، والثقافة الجماهيرية ممثلة في قصور الثقافة هي الوحيدة التي تبنت الاحتفال بمئوية الجمل، وعملنا أكثر من ندوة منها ندوة بدمياط، وأصدرت قصور الثقافة أعمال عبد الفتاح الجمل في مجلدين".







فيما تحدث الكاتب والناقد السينمائي صلاح هاشم عن علاقته بعبد الفتاح الجمل والتي بدأت عام 1968 عندما نشر له قصة قصيرة، وبعدها بدأ يعرض عليه ترجمات، ونشر عنده لديه عددا من الأعمال المترجمة منها حوار مترجم مع إرنست همنجواي، وكذلك قصيدة للشاعر الهندي طاغور.



وتابع أحمد صلاح هاشم: "عبد الفتاح الجمل عنده قدرة على المزج ما بين العامية والفصحى بما يشكل مقطوعة موسيقية من موسيقى الجاز".



واختتم: "عبد الفتاح الجمل أشبه ما يكون بالأنبياء وكان الراعي الرسمي لجيل الستينيات وكان يؤسس له، وأشكر معرض الكتاب على إقامة هذه الندوة.





فيا أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أن عبد الفتاح الجمل قيمة كبيرة وهناك عدة أجيال مدينة لهذا الرجل بأشياء كثيرة وكل من التقاه تصور أنه صديقه أو أستاذه الوحيد.





وتابع: "الجمل كأديب ومثقف وفنان وأديب اللغة العربية عنده حياة ويمزج بين العامية والفصحى بشكل نادر وكان عاشقا للغة والسينما والموسيقى، وكان شديد التواضع وشديد الكبرياء وصعب تجد كل هذه الصفات غير المفتعلة في شخص وكان يجامل ولا ينافق ولا يزيف على الإطلاق".



وتحدث عوض الجمل ابن شقيق عبد الفتاح الجمل عنه، مؤكدا أنه كان مولعا بالتصوير واللغة العربية وكان يقول إنه ثاني عاشق للغة العربية بعد يحيى حقي ويعتبر اللغة هي المجتمع والحروف هي الأفراد.





فيما قالت عائشة المراغي إنها اقتربت من عبد الفتاح الجمل تسع سنوات وأنا واحدة من اكتشافاته وهو أعطاني الفرصة للتعبير عن نفسي وصدور كتبه تعطي باحثين ونقاد فرصة أن يكتشفوا نفسهم معه.














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