اختفاء غامض لمستكشف تحت الماء في القارة القطبية الجنوبية

MENAFN - Youm7) اختفت المركبة غير المأهولة تحت الماء "ران" تحت نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية ، وتعد المركبة، المملوكة لجامعة جوتنبرج، واحدة من ثلاث مركبات مماثلة في العالم بأسره يتم استخدامها للبحث وساهمت في معرفة مهمة حول ما يسمى نهر يوم القيامة الجليدي، وفقاً لموقع scitechdaily.

اختفت سفينة "ران"، التي يبلغ طولها سبعة أمتار، في نهاية هذا الأسبوع خلال رحلة استكشافية مع كاسحة الجليد الكورية الجنوبية RV/IB Araon، تقود المشروع البروفيسورة آنا فالين، وهي واحدة من ستة مشاركين من جامعة جوتنبرج، ران هي مركبة تحت الماء بدون قائد (AUV) مزودة بالتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاستشعار التي يمكنها قياس وتوثيق المناطق المحيطة في الماء، وهي تتمتع بالقدرة على القيام بمهام طويلة تحت الجليد، وقد تم استخدامها بنجاح في القارة القطبية الجنوبية، من بين أماكن أخرى.

"كانت هذه هي المرة الثانية للمركبة "ران" التي تذهب

فيها إلى نهر ثويتس الجليدي لتوثيق المنطقة تحت الجليد، نهر ثويتس الجليدي في القارة القطبية الجنوبية ضخم ويسمى أحيانًا نهر يوم القيامة الجليدي لأنه لديه القدرة على رفع مستوى سطح البحر العالمي عدة أمتار إذا ذوبان بالكامل، وقد حظيت قياسات ران بالكثير من الاهتمام، ليس فقط بين العلماء القطبيين.

أثناء غوصها تحت الجليد الذي يبلغ سمكه 200-500 متر، لم يكن لدى ران اتصال مستمر مع سفينة الأبحاث ، وتمت برمجة المسار مسبقًا، وبفضل نظام الملاحة المتقدم، تستطيع ران العثور على طريق العودة إلى المياه المفتوحة،

وغالبًا ما يكون الشكل الذي يبدو تحت نهر جليدي غير معروف تمامًا، وبالتالي، يتم بناء المهمة تحت نهر جليدي على عدة مراحل، والتي تبدأ بالقرب من القاع وخارج الجليد لتزيد الصعوبة تدريجيًا وتقترب أخيرًا من الجليد وتجري قياسات في الطبقة البينية بين الجليد والماء.

خلال شهر يناير من هذا العام، أكملت ران العديد من عمليات الغطس الناجحة تحت ثويتس، ولكن خلال عملية الغطس الأخيرة المخطط لها للبعثة، حدث خطأ ما، وبعد رحلة طويلة تحت الجليد، لم تصل المركبة ذاتية القيادة إلى نقطة الالتقاء المبرمجة، وأوقفت RV/IB Araon رحلة العودة إلى الوطن وأجريت عمليات البحث باستخدام معدات البحث الصوتي والمروحيات والطائرات بدون طيار، دون نجاح.