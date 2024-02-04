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تلسكوب جيمس ويب الفضائى يكتشف كوكبين خارجيين يدوران حول نجوم ميتة

2/4/2024 2:27:51 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشاف نادر، عندما حدد اتجاهًا مباشرًا نادرًا محتملًا لكوكبين خارج المجموعة الشمسية، تدور حول نجمين ميتين مختلفين، ولا تشبه الكواكب بقوة عمالقة الغاز في النظام الشمسي كوكب المشتري وزحل فحسب، بل تعمل نجومهم الميته أيضًا بمثابة نظير لمصير الشمس.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم اكتشاف عدد قليل جدًا من الكواكب حول نجوم ميتة، والأمر الاستثنائي في هذين الكوكبين المرشحين هو أنهما أكثر تشابهًا مع الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي من حيث درجة الحرارة والعمر والكتلة والفصل المداري أكثر من أي كواكب تم اكتشافها سابقًا.



قالت سوزان مولالي، الباحثة الرئيسية للبحث، وعالمة الفلك في معهد علوم التلسكوب الفضائي، "يوفر هذا فرصتنا الأولى لرؤية شكل النظام الكوكبي بعد موت نجمه."



وتم رصد الكواكب المرشحة مباشرة بواسطة أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة للتلسكوب ثناء دورانها حول نجومها WD 1202-232 وWD 2105-82.



يقع أحد الكواكب الخارجية المرشحة على مسافة من مضيفه النجم، ما يعادل حوالي 11.5 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، أما المرشح الآخر فيقع على مسافة أبعد من نجمه الأم الميت، على مسافة تبلغ حوالي 34.5 ضعف المسافة بين كوكبنا ونجمنا.



تشير اكتشافات الكواكب الخارجية إلى ما يمكن أن يحدث للكواكب مثل كوكب المريخ، والعملاق الغازي المشتري وزحل، عندما تموت الشمس.














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