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دراسة عن ظروف بركان القطب الجنوبي قد تكشف عن أدلة للحياة على المريخ

2/4/2024 2:27:51 PM
(MENAFN- Youm7) يحدث صراع نادر بين الجليد والنار في القارة القطبية الجنوبية ، تحديدًا في جزيرة ديسبشن، حيث ينشط بركان وسط الجليد، ما يوفر أدلة للعلماء حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الحياة على المريخ.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإن الجزيرة التي على شكل حدوة حصان في جزر شيتلاند الجنوبية هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن للسفن أن تبحر فيه إلى كالديرا "بركان نشط".



يوجد على بعد حوالي 420 كيلومترًا (260 ميلًا) من بورت ويليامز في تشيلي، وتعيش الأسماك والكريل وشقائق النعمان والإسفنج البحري، بينما تنمو أنواع فريدة من الأشنة والطحالب على السطح في نظام بيئي شديد التناقضات.



تعد الجزيرة، غير المأهولة بالسكان، موطنًا لأكبر مستعمرة في العالم لطيور البطريق والطيور البحرية والفقمات وأسود البحر.



كان البركان نشطًا منذ آلاف السنين، حيث دمرت الثورات الأخيرة، في الأعوام 1967 و1969 و1970، القواعد البريطانية والتشيلية وأجبرت على إخلاء قاعدة أرجنتينية.



ومع ذلك، تعود الحياة دائمًا وتزدهر على جزيرة حيث تم قياس درجات حرارة الماء في فتحات البخار بحوالي 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)، حتى مع انخفاض درجات حرارة الهواء إلى -28 درجة.



وقال عالم جيولوجيا الكواكب الإسباني ميجيل دي بابلو لوكالة فرانس برس إنه "يشبه المريخ لأن ما لدينا هو كوكب به جزء من نشاط بركاني هائل، حيث توجد حاليا ظروف شديدة البرودة"، مضيفا "أنه أفضل تقريب ممكن يمكننا القيام به لفهم المريخ دون أن نصل إليه"، ويكمل تحليل الصخور في جزيرة ديسبشن عمل المهندسين والعلماء والفلكيين الذين يدرسون المريخ من بعيد.



وفي عام 2023، خلص باحثون في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى أن المريخ كان يتمتع ذات يوم بمناخ ذي فصول دورية، يفضي إلى تطور الحياة، وفقا للأدلة التي عثرت عليها المركبة الفضائية كيوريوسيتي على الكوكب الأحمر.



ويعتقد العلماء أن ثورانًا بركانيًا هائلًا غيّر الغلاف الجوي للكوكب وأدى إلى ظهور المحيطات والأنهار التي تبخرت فيما بعد، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة على المريخ أقل بكثير الآن، والتي تقدرها وكالة ناسا بحوالي -153 درجة مئوية، إلا أن دي بابلو قال: "يمكن أن تساعدنا ظروف القطب الجنوبي على فهم ما إذا كانت الظروف الملائمة لتطور الحياة موجودة على المريخ، أو كان من الممكن أن تكون موجودة".
















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