كل ما تريد معرفته حول ميزة المعرف البصرى Optic ID فى نظارة Vision Pro

MENAFN - Youm7) بعد إطلاق Vision Pro، شاركت أبل العديد من التفاصيل حول خيار مصادقة القزحية Optic ID الخاص بسماعة الرأس، وفقًا لموقع macrumors.

يمكن لـ Optic ID التعرف على تفرد قزحية العين، وهو الجزء الملون من عينيك، ما يسمح لك بفتح Vision Pro بسرعة، والسماح بعمليات الشراء عبر

Apple Pay، وتسجيل الدخول إلى العديد من تطبيقات الطرف الثالث، والوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة، التطبيقات التي تدعم Face ID وTouch ID على iPhone وiPad

تدعم تلقائيًا Optic ID بعد إعداد المعرّف البصري، يصبح أيضًا مطلبًا لاستخدام شخصيتك.

تقول أبل: "بنفس الطريقة التي أحدث بها Touch ID ثورة في المصادقة باستخدام بصمة الإصبع، وأحدث Face ID ثورة في المصادقة باستخدام التعرف على الوجه، أحدث Optic ID

ثورة في المصادقة باستخدام التعرف على قزحية العين، ويوفر Optic ID مصادقة بديهية وآمنة تستخدم تفرد قزحية العين، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل نظام تتبع العين عالي الأداء من Apple Vision Pro المكون من مصابيح LED وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء."

يقوم المعرف البصري بمسح كلتا عينيك بشكل افتراضي، نظرًا لأن حجم القزحية وبؤبؤ العين يتغير في ظروف الإضاءة المختلفة، تقول Apple إن Optic ID يتكيف عن طريق تحديث القالب المسجل بعد كل مصادقة ناجحة، وتضمن Apple تشفير جميع البيانات البيومترية وعدم نسخها احتياطيًا على iCloud أو في أي مكان آخر.

يوجد خيار إمكانية الوصول لاستخدام المعرف البصري بعين واحدة فقط والذي يمكن تشغيله في تطبيق الإعدادات ضمن إمكانية الوصول → إدخال العين، ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل المعرّف البصري تمامًا، وفي هذه الحالة يمكنك المصادقة باستخدام رمز المرور فقط.