باع 250 مليون نسخة.. موبايل بزراير يتفوق على عمالقة الهواتف بأكبر مبيعات فى التاريخ

MENAFN - Youm7) في عام 2021، بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العالم 7.1 مليار مستخدم، أي ما يقرب من 90% من سكان العالم، حيث أصبح الهاتف المحمول الآن واحدًا من أكثر قطع التكنولوجيا انتشارًا في البشرية، وهذه الأجهزة الحديثة الأنيقة بعيدة كل البعد عن أسلافها الضخمة التي تشبه الطوب.ولكن ما هي الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا على الإطلاق؟

باستخدام بيانات من ويكيبيديا، وياهو فاينانس، وشركة التحليل التكنولوجي أومديا، قام موقع visualcapitalist بتخطيط مبيعات الهواتف المحمولة التي تمتعت بنجاح لا مثيل له.

الهواتف المحمولة الأكثر مبيعًا على الإطلاق

يتصدر قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا على الإطلاق هاتف Nokia 1100 المحبوب جدًا، حيث سجل أكثر من 250 مليون عملية بيع في ست سنوات قبل أن يتم إيقافه في عام 2009.





على الرغم من وجوده في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أولى الهواتف الذكية ذات الأسواق الكبيرة (سلسلة Nokia E ثم iPhone)، إلا أن سعره في القرن الحادي عشر، والتركيز على الوظائف الأساسية، وحجم الجيب، جعله مفضلاً في البلدان النامية.وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من نفس الخط، وهو Nokia 1110، الذي باع 248 مليون وحدة.وجاء في المركز الثالث هاتف iPhone 6 و6 plus، بمجموع 222 مليون وحدة، حيث بشرت شاشتيهما مقاس 4.7 و5.5 بوصة بعصر الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، وتظل أجهزة iPhone الأكثر مبيعًا من Apple والهواتف الذكية الأكثر مبيعًا على الإطلاق، في الواقع، كان هاتف iPhone 6 شائعًا جدًا لدرجة أنه تم إعادة إصداره في عام 2017 بمستوى سعر متوسط المدى.تم تقسيم المراتب الـ 17 التالية للهواتف الأكثر مبيعًا بين هواتف Nokia وiPhone، ولم يتمكن سوى Samsung E1100 (المرتبة 11) وMotorola Razr V3 (المرتبة 17) من كسر الاحتكار الثنائي، ولا شك أن حظوظ نوكيا وأبل كانت مختلفة تماماً في العقد الماضي.وبعد تجربة تحرير سوق الاتصالات، أولاً في أوروبا، ثم في آسيا، فشلت نوكيا في التحول إلى الهواتف الذكية وسرعان ما خسرت مكانتها أمام شركات أبل وجوجل وسامسونج، وقد اشترت شركة Microsoft أعمال الهواتف المحمولة من Nokia في عام 2014 لتعزيز نظام Windows Phone الخاص بها، ولكن عندما فشل ذلك، تم بيع أعمال الهاتف من Nokia مرة أخرى إلى HMD Global.واليوم، لا تزال شركة HMD Global تصنع هواتف Nokia (بما في ذلك تجديد الطرازات السابقة) التي تعمل بنظام التشغيل Android. التنافس الحديث على الهاتف المحمول: أبل وسامسونج

من الصعب تصديق مدى سرعة تغير الأعمال الأساسية لشركة Apple من الحوسبة الشخصية إلى الهواتف المحمولة، ففي عام 2009، ساهمت مبيعات iPhone بحوالي 25% من إيرادات الشركة، وبحلول عام 2023، جاءت نصف إيرادات شركة أبل البالغة 383 مليار دولار من هواتفها.





ويهيمن هاتف iPhone بشكل روتيني على أفضل 10 هواتف مبيعًا كل عام، كما يتضح من الأبحاث التي أجراها محللو التكنولوجيا Omdia.