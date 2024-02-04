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السعودية ومصر تناقشان توثيق التعاون الإعلامي - جريدة الوطن السعودية

2/4/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الإعلام سلمان الدوسري، والوفد المرافق له، لقاء في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصر مع رئيس المجلس، كرم جبر، وأعضاء المجلس.
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة توثيق التعاون الإعلامي القائم بين المملكة ومصر، وسبل تطوير العمل المشترك، بما يحقق تكامل الجهود، ويلبي التطلعات، ويعزز العلاقات بين البلدين.
وعقد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله دور الإعلام في تعزير العلاقات بين البلدين، وتدعيم كل صور التعاون في جميع المستويات الإعلامية.

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