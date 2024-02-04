استعداد سعودي مبكر لإكسبو 2025 أوساكا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) احتفت السعودية بكونها من أوائل الدول التي شرعت في بناء جناحها للمشاركة في إكسبو 2025 أوساكا، وذلك في حفلٍ أقيم في الموقع الرسمي للمعرض في جزيرة يوميشيما، ورأس وفد المملكة في هذا الاحتفاء المفوض العام لجناح المملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا عثمان المزيد، بحضور رئيس مسار الإنشاءات لجناح المملكة المهندس فراس التركي.
وبين المزيد أن الجناح السعودي يسلط الضوء على ما يميز الهوية السعودية الفريدة من تراثٍ، وتقاليدٍ، وقيمٍ بوصفها مهدًا لحضارات عريقة تعود لآلاف السنين، فضلاً عما تشهده حاليًا من تحول مطرد تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، وإطلاق العنان للقدرات المستقبلية. مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستند إلى التزام المملكة الراسخ تجاه بيئتها الطبيعية، ويتجسد ذلك في بناء الجناح عبر اتباع أفضل الممارسات الدولية في التصاميم المستدامة، ومن منطلق السعي لغدٍ أفضل.
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