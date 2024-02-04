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استعداد سعودي مبكر لإكسبو 2025 أوساكا - جريدة الوطن السعودية

2/4/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت السعودية بكونها من أوائل الدول التي شرعت في بناء جناحها للمشاركة في إكسبو 2025 أوساكا، وذلك في حفلٍ أقيم في الموقع الرسمي للمعرض في جزيرة يوميشيما، ورأس وفد المملكة في هذا الاحتفاء المفوض العام لجناح المملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا عثمان المزيد، بحضور رئيس مسار الإنشاءات لجناح المملكة المهندس فراس التركي.
وبين المزيد أن الجناح السعودي يسلط الضوء على ما يميز الهوية السعودية الفريدة من تراثٍ، وتقاليدٍ، وقيمٍ بوصفها مهدًا لحضارات عريقة تعود لآلاف السنين، فضلاً عما تشهده حاليًا من تحول مطرد تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، وإطلاق العنان للقدرات المستقبلية. مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستند إلى التزام المملكة الراسخ تجاه بيئتها الطبيعية، ويتجسد ذلك في بناء الجناح عبر اتباع أفضل الممارسات الدولية في التصاميم المستدامة، ومن منطلق السعي لغدٍ أفضل.

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