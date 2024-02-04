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جامعة الأميرة نورة تشارك في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت عمادة البحث العلمي والمكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (55)، والمقام خلال الفترة من 24 يناير حتى 4 فبراير الجاري, بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بين الجامعة والمؤسسات العلمية والثقافية المشارِكة.
وجاءت مشاركة الجامعة في المعرض من خلال جناح تعريفي، يستعرض (100) عنوان من الإنتاج الفكري لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة, تعزيزاً لمكانة الجامعة محلياً ودولياً.
وشهد جناح الجامعة إقبالاً من الزوار والمهتمين، بما يعكس سمعة وجهود الجامعة في تفعيل الحراك العلمي والبحثي، وتفعيل برامج التمويل التي تطرحها عمادة البحث العلمي والمكتبات في الجامعة، بما يشمل المجموعات البحثية التخصصية، وبرامج رائدات المستقبل، وبرامج الباحثات الناشئات، إضافة إلى برامج المشروعات البحثية الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في معرض القاهرة الدولي للكتاب للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة 2025 من خلال بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، والحضور الدولي المؤثر، ودعم منظومة البحث والابتكار، إلى جانب دعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاجتماعية والثقافية.

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