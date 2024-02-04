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أمير الرياض يكرم الموهوبين في ختام منافسات إبداع 2024

2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم، بجامعة الملك سعود في الرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.
ورفع أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حققه أبناء الوطن من إنجازات وإبداعات علمية دولية، مثمناً ما تقدمه القيادة من دعم ومساندة للتعليم والطلاب والطالبات في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي

وقال أمير الرياض: "كلنا ثقة في هؤلاء النشء الذين رفعوا اسم المملكة وحققوا للوطن الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية، حيث حصلوا على هذا التقدير من بلدهم، وغداً سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز العالمية التي تجسد مكانة المملكة العلمية.
عقب ذلك تشرف رعاة المعرض بالتكريم من قبل أمير الرياض، ثم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الـ 6 الأولى في كل فرع، حيث حصد المركز الأول الياس ماهر عبدالقادر خان، فيما حصل على المركز الثاني عبير علي بن ناصر اليوسف، ولطيفة هشام عبدالرحمن الغنام، بينما حصل على المركز الثالث كل من ليلى حسام مأمون زواوي، وأريج عبدالله محمد القرني، وشهد مساعد سليمان المطلق، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز الشهيل، ويارا محمد سليمان البكري، ونواف محمد سليمان العقل.
وحصل على الرابع كل من حماد أحمد حماد الدوسري، وليان بندر سالم المالكي، السديم سليمان عبدالله العضيبي، وسليمان عبدالرحمن بن مقبل المسند، وأسماء حمد عبدالله القصير، وحمد محمد حمد الحسيني، وجمال محمد سليمان اللقماني، وميرزا فؤاد أحمد آل كرم، وناصر أحمد ناصر الصويان، وتركي مهنا بن عبدالله الدلامي.
وحصل على المركز الخامس كل من تهاني عادل فضل أحمد، هدوى إبراهيم سلمى الرحيلي، حسن عبدالجليل عبدالله الخلفية، لانا حمزة خليفة المزروعي، يارا يوسف بن عبدالله القاضي، عبدالعزيز سعد مرزوق السحيمي الحربي، حسن محمد عبدالله الرميح، جنى محمد عبدالمنعم السنان، خالد عبدالعزيز بن محمد آل مزاحم الكعبي، تمارا عثمان أسامة راضي، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، فاطمة أحمد بن محمد آل عبدالله.
كما حصل على المركز السادس كل من فاطمة ناجي بن عبدالمجيد الشخص، ورغد أسامة بن عبدالله الغانم، وخالد هشام بن عبدالله الحصين، ووليد ممدوح سعود القثامي، وصالح عبدالعزيز بن صالح ال قاسم العنقري، وفيصل بدر محمد حسن حلواني، وفيصل عبدالإله محمد السياري، وأديب سالم بن علي ال مغلف الشهري، ليان أحمد مبارك القرافي، ولميس عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي، ورتاج عثمان محمد سعيد رحمة الله، وسما بدر محمد الجهني، ولانا خالد محمد الفهيد، ولينا سطام بن معلاء اليابسي المطيري.
وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، أن الوطن شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 210 آلاف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2024، وعملت لجان لتحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق، ثم ترشيح 390 مشروعاً، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والشرقية، وتم اختيار 180مشروعاً منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة "آيسف 2024"، منوهة بأن جميع المشاريع المتنافسة الـ 180 تعد فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى.
وأفادت بأنه تم اليوم ترشيح 45 مشروعاً للجوائز الكبرى لتمثيل الوطن في أكبر تنافس علمي على مستوى العالم، مسابقة "آيسف 2024".

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