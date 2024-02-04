ضبط 5 مخالفين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الملك سلمان الملكية
التاريخ
2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول مناطق محظورة دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع" بمحمية الملك سلمان الملكية في تبوك.
وحذرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع"، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة 5000 ریال، وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.
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