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ضبط 5 مخالفين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الملك سلمان الملكية

2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول مناطق محظورة دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع" بمحمية الملك سلمان الملكية في تبوك.
وحذرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ "الفقع"، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة 5000 ریال، وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.

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