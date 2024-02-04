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الثلوج تكسو طريف مع تسجيل أدنى درجات الحرارة

2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت محافظة طريف اليوم الأحد درجة مئوية واحدة فوق الصفر، في أدنى درجة للحرارة على مستوى مدن ومحافظات السعودية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ورجحت الأرصاد تكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من محافظة طريف تظهر الثلوج المنتشرة منذ أيام في كل مكان.

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