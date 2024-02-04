منع عمل الأطفال أقل من 15 سنة حتى لو كان في منشآت أسرهم

(MENAFN
- Al Watan) تُسهم الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام المنشآت وامتثالهم لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو كانت المنشأة ملك لأحد أفراد أسرة الطفل، حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل.
ونوهت الوزارة على الجميع عند رصد هذه الممارسات بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة سواء من خلال المنصات الرقمية أو تطبيق الوزارة أو من خلال الاتصال بـ (19911).
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