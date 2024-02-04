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منع عمل الأطفال أقل من 15 سنة حتى لو كان في منشآت أسرهم

2/4/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تُسهم الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام المنشآت وامتثالهم لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو كانت المنشأة ملك لأحد أفراد أسرة الطفل، حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل.
ونوهت الوزارة على الجميع عند رصد هذه الممارسات بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة سواء من خلال المنصات الرقمية أو تطبيق الوزارة أو من خلال الاتصال بـ (19911).

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