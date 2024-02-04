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النسوي ينتظر معرفة منافسيه في بطولة غرب آسيا غدا

2/4/2024 2:26:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تحتضن جدة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، وذلك خلال الفترة من ١٩ – ٢٩ شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وحدد اتحاد غرب آسيا يوم غد موعدا لسحب قرعة البطولة، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الأردنية عمان، فيما سيتم نقل وقائع القرعة مباشرة عبر قناة اتحاد غرب آسيا على يوتيوب.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها للتنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات“العشب” لاتحاد غرب آسيا.

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