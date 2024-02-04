النسوي ينتظر معرفة منافسيه في بطولة غرب آسيا غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
تحتضن جدة منافسات بطولة اتحاد
غرب آسيا الثامنة للسيدات، وذلك خلال الفترة من ١٩ – ٢٩ شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية،
الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان
في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وحدد اتحاد غرب آسيا يوم غد موعدا لسحب قرعة
البطولة، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الأردنية عمان، فيما سيتم نقل وقائع القرعة
مباشرة عبر قناة اتحاد غرب آسيا على يوتيوب.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة،
وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها للتنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها
تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن المنتخب الوطني
السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات“العشب” لاتحاد غرب آسيا.
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