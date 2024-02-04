عمان.. بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 تحقق نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية

MENAFN - Alghad Newspaper) شهدت بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 التي أقيمت في قاعة قصر الرياضة، المدينة الرياضية بعمّان يوم الجمعة الماضي، نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية.



وامتدت البطولة التي جذبت 340 رياضيًا من 18 دولة و20 أكاديمية/فريق، على مدار 273 مباراة، كاشفة عن روح الجيوجيتسو على مستوى عالمي، وامتدت عبر مجموعة من الفئات العمرية من 6 إلى 47 عامًا.



وفاز في المركز الأول، Samy Al Jamal / Fit Jiu-Jitsu، فيما المركز الثاني من نصيب Knights Martial Arts، يليه ثالثا The Dojo Academy.



أما رابعا فكان المركز من نصيب FightX Martial Arts، وحل خامسا Top Champion Academy.



يشار إلى أن إجمالي الميداليات التي منحت تقدر بـ 241، منها 105 ذهب، 87 فضة، 49 برونز.



لم تحتف فقط ببراعة الرياضيين الفرديين، ولكنها أيضًا عززت أواصر الأخوة بين الدول والأكاديميات، مما يعزز مكانتها كحدث رائد على تقويم الجيوجيتسو العالمي.



مع العلم أن الدول المشاركة هي: "الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، العراق، قطر، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، سوريا، روسيا، ألمانيا، لبنان، أستراليا، بولندا، إيران، السويد، المملكة العربية السعودية، باكستان".



























