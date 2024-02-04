Monday, 05 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمان.. بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 تحقق نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 التي أقيمت في قاعة قصر الرياضة، المدينة الرياضية بعمّان يوم الجمعة الماضي، نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية.


وامتدت البطولة التي جذبت 340 رياضيًا من 18 دولة و20 أكاديمية/فريق، على مدار 273 مباراة، كاشفة عن روح الجيوجيتسو على مستوى عالمي، وامتدت عبر مجموعة من الفئات العمرية من 6 إلى 47 عامًا.


وفاز في المركز الأول، Samy Al Jamal / Fit Jiu-Jitsu، فيما المركز الثاني من نصيب Knights Martial Arts، يليه ثالثا The Dojo Academy.


أما رابعا فكان المركز من نصيب FightX Martial Arts، وحل خامسا Top Champion Academy.


يشار إلى أن إجمالي الميداليات التي منحت تقدر بـ 241، منها 105 ذهب، 87 فضة، 49 برونز.


لم تحتف فقط ببراعة الرياضيين الفرديين، ولكنها أيضًا عززت أواصر الأخوة بين الدول والأكاديميات، مما يعزز مكانتها كحدث رائد على تقويم الجيوجيتسو العالمي.


مع العلم أن الدول المشاركة هي: "الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، العراق، قطر، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، سوريا، روسيا، ألمانيا، لبنان، أستراليا، بولندا، إيران، السويد، المملكة العربية السعودية، باكستان".


MENAFN04022024000072011014ID1107808020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث