الفحيص يقسو على العاصمة السعودي بـ سلة الشارقة

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- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تغلب فريق شباب الفحيص على نظيره العاصمة السعودي بنتيجة (89-57)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "البطائح"، ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمنافسات دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (17-12)، (29-9)، (22-9)، (21-27).
ويلتقي الفحيص مع نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 من مساء يوم غد الإثنين، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا.
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