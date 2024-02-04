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الفحيص يقسو على العاصمة السعودي بـ سلة الشارقة

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تغلب فريق شباب الفحيص على نظيره العاصمة السعودي بنتيجة (89-57)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "البطائح"، ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمنافسات دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.
وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (17-12)، (29-9)، (22-9)، (21-27).
ويلتقي الفحيص مع نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 من مساء يوم غد الإثنين، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا.

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