التعمري يغيب عن تدريبات النشامى قبل لقاء كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- شهدت الوجبة التدريبية للمنتخب الوطني لكرة القدم مساء الأحد، غياب اللاعب موسى التعمري عنها، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء، لحساب ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.
وسبق للتعمري أن تدرب بشكل فردي قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في ربع النهائي، إلا أنه حضر للمباراة وشارك بها بصفة أساسية.
وبحسب التوقعات، فإن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، قد منح اللاعب فرصة التدرب بشكل فردي حفاظا على سلامته أستعدادا لمشاركته أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا.
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