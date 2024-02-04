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التعمري يغيب عن تدريبات النشامى قبل لقاء كوريا الجنوبية

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- شهدت الوجبة التدريبية للمنتخب الوطني لكرة القدم مساء الأحد، غياب اللاعب موسى التعمري عنها، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء، لحساب ربع النهائي من بطولة كأس آسيا.
وسبق للتعمري أن تدرب بشكل فردي قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في ربع النهائي، إلا أنه حضر للمباراة وشارك بها بصفة أساسية.
وبحسب التوقعات، فإن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، قد منح اللاعب فرصة التدرب بشكل فردي حفاظا على سلامته أستعدادا لمشاركته أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا.

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