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لاعبو قطر ينجزون المهمة أمام أوزبكستان.. وكاتانيتش فخور بلاعبيه رغم الخسارة

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر أن لاعبي الفريق كانوا على الموعد بعدما نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزهم على أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين 1-1 أول من أمس السبت على ستاد البيت في الخور، ضمن ربع نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
في الوقت الأصلي تقدم منتخب قطر عبر هدف حارس أوزبكستان اوتكير يوسوبوف (27 بالخطأ في مرماه)، قبل أن تدرك أوزبكستان التعادل في الشوط الثاني عن طريق أوديلجون حمروبيكوف (59).
واستمر التعادل في الوقت الإضافي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب قطر الذي سجل ثلاثة أهداف من خمس محاولات، في حين سجل المنتخب الأوزبكي هدفين وسط تألق الحارس برشم الذي تصدى لثلاث ركلات.
ويتقابل المنتخب القطري في الدور قبل النهائي بعد غد الأربعاء، مع منتخب إيران الذي تغلب على اليابان 2-1 أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية في الريان.
وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "كانت مباراة صعبة لنا أمام منتخب قوي للغاية ومنظم، لكن لاعبينا كانوا على الموعد ونجحوا في التغلب على المصاعب التي واجهتهم في اللقاء، أنا سعيد بما حدث أتمنى أن نكون بذات الصورة في المباريات المقبلة".
وشدد بالقول: "أتقدم بالشكر الجزيل للجماهير القطرية التي وقفت خلف الفريق من بداية المشوار في البطولة، لقد ساهم حضورهم في تحفيز اللاعبين على تقديم مستويات مرموقة، نتطلع إلى استمرار هذا الدعم في المباراة المقبلة".
وكشف: "رصدنا منتخب أوزبكستان خلال الأيام الماضية ووقفنا على نقاط القوة التي لديهم، حيث يمتلك الفريق بعض العناصر المميزة، ونجحنا في تحييدهم إلى حد كبير، وكنا من يبادر في التقدم إلى الأمام".
وأضاف: "في الشوط الأول قدمنا مستوى جيد للغاية من حيث الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص ونجحنا في التسجيل، لكن المردود تراجع في الشوط الثاني ما جعلنا نستقبل هدف التعادل والمرور بلحظات عصيبة، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة شهدتها المواجهة".
وتابع: "حققنا الفوز في نهاية المطاف، والآن علينا التعافي بسرعة من أجل الاستعداد إلى مباراة الدور نصف النهائي. تنتظرنا مواجهة صعبة جداً أمام إيران، وهو منتخب قوي ويلعب كرة قدم بطريقة قوية وصعبة، وسنحاول الظهور مرة أخرى بصورة جيدة وعبور تلك المحطة".
وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، ونقطتين للصين، ونقطة للبنان.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 3-0، ثم فاز على طاجيكستان 1-0، وتغلب بعد ذلك على الصين 1-0، وفاز في دور الـ16 على فلسطين 2-1.
في المقابل حصل منتخب أوزبكستان على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، مقابل 4 نقاط لسورةا، ولا شيء للهند.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بالتعادل مع سورية 0-0، ثم فاز على الهند 3-0، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع أستراليا 1-1، وفاز في دور الـ16 على تايلاند 2-1.
وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما كانت المرة الأولى العام 2019، في حين كان فشل في الوصول لهذا الدور في أول 9 مشاركات سابقة بالبطولة.
وللمرة الأولى خاض المنتخب القطري أوقاتاً إضافية وركلات ترجيح بكأس آسيا، في المقابل كانت هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها منتخب أوزبكستان ركلات الترجيح بالبطولة، لكنه خسر في جميعها (3-4 ضد البحرين في نسخة 2004، و2-4 ضد أستراليا في نسخة 2019).
ونفذ منتخب قطر 39 محاولة لقطع الكرات ضد أوزبكستان في هذه المباراة، وهي أعلى حصيلة له في مباراة بكأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007، ونجح في قطع الكرات في 26 مرة، وهي ثاني أعلى حصيلة له خلال هذه الفترة بعد 28 محاولة ناجحة ضد ايران في نسخة 2015.
ولمس القطري المهدي علي الكرة 118 مرة ضد أوزبكستان في هذه المباراة، وهي أعلى حصيلة للاعب قطري في مباراة بكأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007، وكانت حصيلة تمريراته 100 تمريرة، وهي كذلك الأعلى للاعب قطري في البطولة خلال ذات الفترة.
وخاض الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف 45 مواجهة فردية على الكرة ضد قطر في هذه المباراة، وهي الحصيلة الأعلى للاعب في كأس آسيا 2023، كما كانت حصيلة زميله عباسبيك فايزوللاييف أيضاً (37) هي ثاني أعلى حصيلة في النسخة الحالية من البطولة.
وأعرب ستريشكو ماتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان عن رضاه من أداء الفريق رقم الخسارة.
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء هذا الوداع المحزن، لقد قدمنا ما لدينا في هذه المباراة لكننا خسرنا بركلات الترجيح التي تحسم في تفاصيل دقيقة للغاية وقد نجح المنتخب القطري في الفوز ونحن سنعود إلى ديارنا ولكن ربما بالكثير من الفخر".
وأضاف: قاتل اللاعبون طوال 120 دقيقة، لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص في الكثير من اللقطات، وكان يجب علينا ألا نصل إلى مرحلة ركلات الترجيح لكن هذا هو حال كرة القدم، حيث لا بد من فائز في نهاية الأمر، ولم نكن نحن الطرف الذي حظي بذلك".
وأوضح: "كانت مباراة صعبة من الناحية البدنية أيضا، وهو ما ساهم في التأثير الذهني على اللاعبين، وبالتالي عدم التركيز في تنفيذ ركلات الترجيح".
وتابع: "علينا تقبل الواقع الآن وتجاوز هذه المرحلة حيث نتطلع بآمال أخرى إلى المستقبل باستخلاص الدروس والعبر من هذه المشاركة، أنا راض عن أداء الفريق في البطولة، رغم أن طموحاتنا كانت الوصل إلى ما هو أبعد من هذه المرحلة".
وأكمل: "مررنا بظروف صعبة بعض الشيء، نتيجة افتقاد بعض العناصر المهمة في التشكيلة، ونـأمل أن نستعيدهم والوصول إلى جاهزية تامة لتصفيات كأس العالم".
على صعيد آخر، الريان - اعتبر أمير قالينوي مدرب منتخب إيران أن الفوز على اليابان سيشكل منعرجاً في كرة القدم الإيرانية، وذلك بعد تفوق فريقه أول من أمس.
وتقدم المنتخب الياباني عبر هدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، قبل أن ترد إيران بتسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد محبي (55) وعلي رضا جاهانباخش (90+6 من ضربة جزاء).
وقال قالينوي بعد المباراة: "المنتخبين قدما أداء عاليا طيلة مجريات اللقاء، وهذا يعكس صورة مميزة عن كرة القدم الآسيوية.
وأضاف: "بالنسبة لنا قدمنا كل شيء من أجل الشعب الإيراني، وأعتقد أن هذه النتيجة ستمثل منعرجا في كرة القدم الإيرانية، وحان الوقت لمساندة ودعم كرة القدم الإيرانية على كافة المستويات".
وأوضح: "منتخب اليابان فريق عريق ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية، لكننا نجحنا في الضغط على منافسنا وإيقاف خطورته، وتمكنا من العودة في النتيجة وتحقيق فوز ثمين وحسم التأهل للدور نصف النهائي".
وأردف بالقول: "يجب على الجميع من جماهير وإعلاميين أن يثقوا بقدرات اللاعب الإيراني ودعمه، فنحن نملك لاعبين هم من الأفضل في قارة آسيا. بالنسبة لي لا يهم من سنقابل في الدور نصف النهائي". -(وكالات)

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